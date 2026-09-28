AMD rachète World Labs pour 8,2 milliards de dollars et renforce ses ambitions dans l'IA

AMD va acquérir World Labs, laboratoire d'intelligence artificielle fondé par Fei-Fei Li, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions valorisée à environ 8,2 milliards de dollars. Déjà investisseur dans la startup, le fabricant de semi-conducteurs réalise ainsi la deuxième acquisition la plus importante de son histoire après Xilinx, racheté pour environ 50 milliards de dollars en 2022. La finalisation de l'opération est attendue plus tard cette année, World Labs devant rester séparé des activités de conception de puces d'AMD jusque-là.

World Labs développe des "world models", capables de simuler des environnements en trois dimensions afin notamment d'entraîner des robots, des véhicules et d'autres systèmes d'IA à interagir avec le monde physique. Son modèle Marble peut ainsi générer une scène en trois dimensions à partir de quelques images. Pour AMD, les recherches du laboratoire doivent également aider à anticiper les besoins technologiques des futurs modèles d'IA et à adapter plusieurs années à l'avance les capacités de ses prochaines générations de puces.

À l'issue du rachat, Fei-Fei Li deviendra directrice scientifique et vice-présidente exécutive d'AMD. L'opération illustre la compétition entre les grands groupes technologiques pour acquérir des technologies d'IA et attirer des chercheurs de premier plan, après plusieurs transactions majeures impliquant notamment OpenAI, Nvidia et Meta. AMD réalise ainsi son investissement le plus ambitieux à ce jour dans les acquisitions liées directement à l'intelligence artificielle.