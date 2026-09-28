AMD rachète World Labs pour 8,2 milliards de dollars afin de renforcer sa stratégie en matière de systèmes d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture du paragraphe 1, ajout de contexte et de détails tout au long du texte)

Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé lundi qu’elle allait acquérir World Labs, la start-up spécialisée dans l’IA fondée par Fei-Fei Li, dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à 8,2 milliards de dollars, ce qui permettra au fabricant de puces d’accéder plus largement à la recherche sur les systèmes d’IA capables de comprendre et de simuler le monde physique.

Cette opération permet à AMD de prendre pied dans la recherche sur les modèles d’IA, alors que le secteur évolue au-delà des chatbots vers des systèmes capables de raisonner, de simuler et d’interagir avec le monde physique, aidant ainsi le fabricant de puces à adapter son infrastructure à ces nouvelles charges de travail.

Basée à San Francisco, World Labs, qui a levé 1 milliard de dollars lors d'un tour de table en début d'année, développe des modèles d'intelligence spatiale capables de générer, de reconstruire et de simuler des environnements tridimensionnels interactifs à partir de données textuelles, d'images et de vidéos.

Cette technologie vise à aider les systèmes d’IA à mieux comprendre et analyser le monde physique, avec des applications potentielles dans la robotique, la simulation, la conception et d’autres domaines concrets.

La start-up développe également des technologies d’apprentissage robotique et de simulation. L’intelligence spatiale se distingue des systèmes d’IA axés principalement sur le langage ou les images en deux dimensions en cherchant à modéliser le fonctionnement des objets, des espaces et des actions dans un environnement tridimensionnel.

AMD a déclaré qu’elle comptait sur les recherches de World Labs pour mieux cerner les nouvelles charges de travail liées à l’IA et orienter ses feuilles de route technologiques en matière de matériel, de logiciels et de systèmes.

Li, éminente chercheuse en IA connue pour ses travaux en vision par ordinateur, rejoindra AMD en tant que vice-présidente exécutive et directrice scientifique une fois la transaction finalisée. Elle rendra compte à la directeur général Lisa Su. La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2026.