AMD prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions, la demande en puces d'IA restant forte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des fluctuations du cours de l'action au paragraphe 5)

Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes de Wall Street, misant sur une demande soutenue pour ses puces destinées aux centres de données alors que les fournisseurs de services cloud accélèrent leurs dépenses en infrastructures d'intelligence artificielle.

La société table sur un chiffre d'affaires trimestriel de 11,2 milliards de dollars, à 300 millions de dollars près, contre des estimations de 10,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

AMD, longtemps considérée par les analystes et les investisseurs comme le principal challenger face à la domination de Nvidia NVDA.O , exploite une nouvelle opportunité dans le domaine du matériel d'IA sous la forme d'un processeur central (CPU), alors que les entreprises passent de la formation des modèles à leur déploiement, un processus connu sous le nom d'inférence.

Plus tôt cette année, AMD a annoncé avoir conclu un accord pour vendre jusqu'à 60 milliards de dollars de puces d'intelligence artificielle à Meta Platforms META.O sur cinq ans, dans le cadre d'un accord permettant au propriétaire de Facebook d'acquérir jusqu'à 10 % du capital du fabricant de puces.

L'action de la société a progressé d'environ 1 % mardi lors d'une séance prolongée marquée par la volatilité, après avoir bondi d'environ 60 % depuis le début de l'année.

Le titre a largement surperformé la hausse de 6 % de Nvidia et celle de 48 % de l'indice Philadelphia Semiconductor, à la clôture de lundi.

Alors que les analystes considèrent AMD comme le mieux placé pour tirer parti de la forte demande en processeurs grâce à ses gains de parts de marché et à sa feuille de route produit, la concurrence d'Intel INTC.O , qui a publié le mois dernier de solides prévisions de chiffre d'affaires , s'intensifie.

Après avoir connu des difficultés dans sa production de puces pendant plusieurs trimestres, Intel intensifie désormais ses efforts de fabrication en interne pour répondre à la demande croissante de processeurs, ce qui constitue une menace pour AMD, qui dépend des capacités extrêmement limitées de TSMC.

L'industrie des semi-conducteurs est également confrontée à une pénurie mondiale de puces mémoire, résultant d'une ruée pour s'assurer l'approvisionnement en mémoire à large bande passante utilisée dans les centres de données, aux côtés des GPU et des processeurs.

La forte hausse des prix de la mémoire devrait également affecter la demande en électronique grand public – un marché clé pour AMD – car les ordinateurs plus chers risquent de dissuader les consommateurs.