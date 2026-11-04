AMD prévoit pour 2027 un chiffre d'affaires supérieur aux estimations grâce à l'essor de son activité dans le domaine des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait s'établir à environ 17 milliards de dollars, avec une marge de fluctuation de plus ou moins 3%

* Le chiffre d'affaires des centres de données au troisième trimestre bondit de 97%

* Le bénéfice ajusté de 2,09 dollars par action dépasse les estimations de 1,95 dollar

(Mise à jour du premier paragraphe pour refléter les prévisions de chiffre d'affaires pour 2027; ajout des commentaires de la direction sur l'activité des centres de données, issus de la conférence téléphonique)

par Anhata Rooprai, Max A. Cherney et Stephen Nellis

AMD AMD.O a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires pour 2027 supérieures aux estimations de Wall Street, grâce en grande partie à l'essor de son activité de puces pour centres de données, alors que l'effort de plusieurs milliards de dollars déployé par l'entreprise pour contester la domination de Nvidia s'accélère.

Ces prévisions optimistes ont quelque peu rassuré les investisseurs, ébranlés par les inquiétudes croissantes concernant le coût du développement massif de l’IA et les perspectives moroses d’Intel.

L'action AMD a bondi de plus de 8% en séance prolongée. Elle a plus que doublé depuis le début de l'année. L'action Intel a progressé de 2%, celle de Nvidia a grimpé de plus de 1% et Broadcom a également gagné 1,2%.

Lors d’une conférence téléphonique avec les analystes, la directrice générale d’AMD, Lisa Su, a déclaré que la société s’attendait à ce que son chiffre d’affaires global augmente de plus de 80% en 2027. Les prévisions de Mme Su sont supérieures à la croissance de 77% estimée par les analystes, selon les données de LSEG.

Mme Su a indiqué aux analystes que 80% des ventes de l’année prochaine proviendraient des puces destinées aux centres de données, qui “seront le principal moteur de la croissance de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices”.

Le chiffre d’affaires lié aux centres de données a bondi de 97% pour atteindre le niveau record de 8,55 milliards de dollars, dépassant les estimations de 8,20 milliards de dollars.

La société table sur un chiffre d’affaires d’environ 17 milliards de dollars au quatrième trimestre, avec une marge de fluctuation de plus ou moins 3%, soit un chiffre supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 16,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La gamme de puces d’AMD est bien placée pour tirer parti du développement massif des centres de données dédiés à l’IA, a déclaré Hendi Susanto, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds.

“La résilience du titre, malgré la pression générale qui pèse sur les valeurs liées à l’IA, suggère que les investisseurs considèrent les résultats d’AMD comme une confirmation de son leadership technologique et de sa position solide pour continuer à gagner des parts de marché”, a déclaré M. Susanto.

AMD tire profit de l’évolution des charges de travail liées à l’IA, qui s’orientent vers l’exécution de modèles dans des applications concrètes, ce qui stimule la demande pour ses processeurs graphiques et ses processeurs centraux.

“Les chiffres d'AMD apportent un élan dont l'infrastructure d'IA, et même, dans une moindre mesure, le marché des PC, avaient grandement besoin”, a déclaré Bob O'Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research.

La marge brute ajustée de la société devrait s’établir à environ 55%, en ligne avec les estimations de 55,27% et en baisse par rapport aux 56% enregistrés au troisième trimestre.

AMD a accéléré le lancement de ses produits d’IA, allant au-delà des puces autonomes pour concurrencer les systèmes à l’échelle de rack de Nvidia.

Le rack Helios, produit phare de l’entreprise, qui combine son accélérateur MI455X et les nouvelles puces de serveur “Venice”, est en production et devrait connaître une montée en puissance plus importante au quatrième trimestre. Les premiers systèmes sont actuellement testés chez Meta META.O .

En février, la société a conclu un accord prévoyant la vente de puces d’IA d’une valeur maximale de 60 milliards de dollars à Meta sur cinq ans, dans le cadre d’un accord permettant au propriétaire de Facebook d’acquérir jusqu’à 10% du capital du fabricant de puces.

Le chiffre d’affaires d’AMD au troisième trimestre a progressé de 45% pour atteindre 13,38 milliards de dollars, dépassant les estimations qui s’élevaient à 13,09 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté s’est établi à 2,09 dollars par action, contre des estimations de 1,95 dollar.

Le secteur des semi-conducteurs est également confronté à une pénurie mondiale de mémoire, ce qui entraîne une rareté de la mémoire coûteuse à large bande passante utilisée dans les processeurs d’IA, alors que les fabricants se précipitent pour augmenter leur production.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires du segment “clients et jeux vidéo” d’AMD, qui regroupe ses puces pour PC et ses processeurs pour consoles, a reculé de 8% pour s’établir à 3,72 milliards de dollars, manquant ainsi les estimations de 3,79 milliards de dollars.

Au-delà des puces, AMD a conclu en septembre un accord pour racheter World Labs, la start-up de Fei-Fei Li spécialisée dans l’IA modélisant des environnements 3D, pour 8,2 milliards de dollars en actions , s’assurant ainsi une présence dans la recherche sur les systèmes d’IA physique.