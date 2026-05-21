AMD prévoit d'investir plus de 10 milliards de dollars dans le secteur de l'IA à Taïwan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé jeudi qu'elle allait investir plus de 10 milliards de dollars dans le secteur de l'IA à Taïwan afin de renforcer ses partenariats stratégiques et d'accroître sa capacité à concevoir et à assembler des puces IA de pointe.

Les analystes et les investisseurs considèrent AMD comme le principal challenger de Nvidia < NVDA.O >, qui domine le marché des puces d'IA.

Voici quelques détails:

* Le fabricant américain de puces a déclaré qu'il collaborerait avec le fournisseur taïwanais de services d'encapsulation et de test de puces ASE 3711.TW et sa filiale SPIL afin de développer une technologie plus économe en énergie pour les systèmes et processeurs d'IA.

* Cette nouvelle technologie économe en énergie prendra en charge les processeurs AMD Venice, qui sont fabriqués à l'aide de la technologie de pointe de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW , basée sur un processus de 2 nanomètres.

* AMD a déclaré qu'elle travaillait également avec des partenaires taïwanais, notamment PTI, Sanmina, Wiwynn, Wistron et Inventec 2356.TW .

* “À mesure que l'adoption de l'IA s'accélère, nos clients internationaux développent rapidement leurs infrastructures d'IA pour répondre à la demande croissante en puissance de calcul”, a déclaré Lisa Su, directrice générale d'AMD.

* “En combinant le leadership d’AMD dans le domaine du calcul haute performance avec l’écosystème taïwanais et nos partenaires stratégiques mondiaux, nous mettons en place une infrastructure IA intégrée à l’échelle des racks qui aide nos clients à accélérer le déploiement de systèmes IA de nouvelle génération”, a-t-elle ajouté.

* Taïwan joue un rôle central dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'IA pour des entreprises telles que Nvidia et Apple < AAPL.O >. Sa position est ancrée par le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, TSMC.

* Dans un communiqué séparé, AMD a également déclaré avoir commencé à augmenter la production des processeurs Venice.