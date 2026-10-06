AMD prévoit d'augmenter considérablement son offre en 2027, selon son directeur général

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par Wen-Yee Lee

AMD AMD.O prévoit d’augmenter considérablement son offre de puces en 2027, alors que le fabricant américain de puces s’efforce de répondre à la demande en plein essor liée à l’intelligence artificielle, a déclaré mardi sa directeur général, Lisa Su.

AMD, le rival le plus proche de Nvidia NVDA.O dans le domaine des processeurs graphiques dédiés à l’IA, a connu une expansion rapide de son activité de puces d’IA, sa capitalisation boursière ayant récemment dépassé les 1 000 milliards de dollars dans le sillage d’une hausse alimentée par l’IA.

« Nous avons pu augmenter notre offre tout au long de l’année 2026, et nous allons l’accroître considérablement en 2027 », a déclaré Mme Su aux journalistes à Taipei.

Mme Su a indiqué que l’un des objectifs de sa visite à Taïwan était de s’assurer que la chaîne d’approvisionnement d’AMD puisse accélérer la production de processeurs et de cartes graphiques afin de répondre à la demande croissante en matière d’IA. Elle a rencontré le 2317.TW de Foxconn et doit rencontrer le 2330.TW de TSMC dans le cadre de discussions avec des partenaires locaux.

AMD travaille également en étroite collaboration avec les fabricants de puces mémoire afin de garantir des approvisionnements suffisants, a déclaré Mme Su, avant une visite en Corée du Sud prévue plus tard dans la journée de mardi. La Corée du Sud abrite les géants de la mémoire Samsung

005930.KS et SK Hynix 000660.KS .

Interrogée sur la question de savoir si TSMC avait discuté d’un éventuel investissement au Texas avec AMD, Mme Su n’a pas répondu directement, mais a déclaré que l’entreprise aurait besoin d’une capacité supplémentaire de production de plaquettes de pointe pour répondre à la forte demande.

« La demande sera très, très forte au cours des prochaines années. Nous constatons une demande très élevée, et nous avons donc besoin de capacités de production de plaquettes plus avancées », a déclaré Mme Su, ajoutant qu’AMD planifiait désormais ses activités sur trois à cinq ans.

Reuters a rapporté la semaine dernière que TSMC évaluait un éventuel investissement au Texas.

Mme Su a également déclaré que l’IA pourrait être « incroyablement bénéfique pour le monde », mais a averti que les entreprises devaient rester conscientes des risques et collaborer en matière de sécurité de l’IA.

Elle a souligné que la coordination entre les grandes entreprises technologiques serait essentielle à mesure que l’IA et la superintelligence progressent, qualifiant de « pas important » le sommet sur l’IA qui s’est tenu la semaine dernière entre le président américain Donald Trump et des dirigeants du secteur technologique.

Les entreprises présentes à la réunion ont convenu de collaborer avec des « auditeurs indépendants » afin d’évaluer si les systèmes d’IA fonctionnent conformément aux intentions de leurs concepteurs, selon une copie de l’accord publiée par Donald Trump sur sa plateforme de réseaux sociaux.