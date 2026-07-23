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AMD lance la production de son serveur d'IA Helios et accélère face à Nvidia
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 19:43
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AMD a annoncé l'entrée en production à grande échelle de son serveur d'intelligence artificielle Helios, sa plateforme la plus avancée destinée aux centres de données. Les premières livraisons sont attendues dans les prochains mois, alors que le groupe cherche à renforcer sa position face à Nvidia sur un marché en forte croissance, soutenu par les investissements massifs dans l'intelligence artificielle.

Helios intègre l'accélérateur d'IA MI455X et le processeur Venice, tous deux fabriqués par TSMC. Selon la directrice générale Lisa Su, la demande est "extrêmement forte" et les expéditions débuteront à la fin du troisième trimestre. OpenAI a confirmé qu'il commencerait à déployer la plateforme avant la fin de l'année et prévoit une montée en puissance en 2027, tout en annonçant son intention d'utiliser la future génération de puces MI500. AMD estime que le marché mondial de l'informatique atteindra 2 000 milliards de dollars d'ici à 2030, dont 1 400 milliards liés aux accélérateurs d'intelligence artificielle.

Le groupe multiplie également les partenariats pour accélérer son développement dans l'IA. Après un accord pluriannuel conclu avec OpenAI en octobre, AMD a annoncé un nouveau partenariat avec Anthropic portant sur la fourniture de jusqu'à deux gigawatts de puces Instinct MI450 à partir de 2027, accompagné d'un investissement pouvant atteindre 5 milliards de dollars. Lors de l'événement organisé à San Francisco, Anthropic a indiqué que son modèle Claude avait été capable de configurer seul les serveurs d'AMD, illustrant les progrès des agents d'intelligence artificielle dans les tâches techniques complexes.

Le titre AMD recule de près de 3,5% en séance.

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