AMD gagne du terrain ; HSBC relève son objectif de cours en raison d'une opportunité d'accord avec OpenAI pouvant atteindre 80 milliards de dollars

15 octobre - ** Les actions de la société de puces Advanced Micro Devices AMD.O augmentent de 2,9 % à 224,50 $ avant le marché

** HSBC Global Investment Research relève son objectif de cours (PT) pour AMD à 310 $ contre 185 $, ce qui représente une hausse d'environ 42 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** L'accord avec OpenAI implique un potentiel de hausse massif des revenus liés à l'IA pour AMD, ce qui est encore sous-estimé par le consensus, selon la société de courtage.

** HSBC estime que le contrat OpenAI pourrait générer environ 80 milliards de dollars de ventes cumulées de puces d'IA pour AMD sur les cinq ans, si l'intégralité des 6 gigawatts de capacité prévue est déployée

** La semaine dernière, AMD a annoncé un accord de fourniture de puces avec OpenAI

** 41 des 54 sociétés de courtage recommandent l'action à l'« achat » ou une recommandation supérieure, 13 la considèrent comme « à conserver » et une comme « à forte vente »; leur objectif de cours médian est de 240 $, selon les données compilées par LSEG.

** À la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 81 % contre une hausse d'environ 32 % pour l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX cette année