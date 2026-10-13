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AMD fournira ses GPU à un supercalculateur de Scaleway en Suède
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 14:42

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A l'occasion d'ai-PULSE 2026, Scaleway, filiale du groupe iliad spécialisée dans le cloud et l'IA souverains, annonce le déploiement en Suède d'un nouveau supercalculateur d'intelligence artificielle équipé de processeurs graphiques (GPU) AMD Instinct MI355X d'Advanced Micro Devices (AMD).

Avec ce nouveau supercalculateur, le premier que Scaleway déploiera hors de France, la société affirme élargir le choix des technologies d'IA accessibles aux entreprises européennes, en leur permettant de s'appuyer sur des architectures plus variées et en ouvrant de nouvelles perspectives d'innovation.

Equipé de GPU AMD Instinct MI355X et des logiciels ouverts AMD ROCm, le système donnera aux clients de Scaleway accès à des capacités de calcul haute performance pour l'IA et à un écosystème logiciel ouvert conçu pour accompagner le développement et le déploiement de charges de travail d'IA à grande échelle.

Parmi les autres partenaires du projet, Bull assurera l'intégration et le déploiement du cluster, depuis l'intégration des baies et du système de refroidissement jusqu'à l'installation dans le centre de données et à la maintenance continue du matériel, tandis que Giga Computing fournira les serveurs hébergeant les ressources de calcul au coeur du système.

Par ailleurs, Scaleway fait part de son projet d'ouverture d'une nouvelle GPU Zone à Copenhague, au Danemark, qui sera équipée de NVIDIA HGX B300. Etendant son offre de GPU au Danemark, cette nouvelle infrastructure rapprochera les capacités de calcul des clients dans toute l'Europe du Nord.

"Alors que la demande de capacités de calcul pour l'IA continue de s'accélérer, les organisations européennes cherchent de plus en plus à accéder à des technologies GPU avancées tout en gardant la maîtrise des lieux d'hébergement et d'exécution de leurs charges de travail", souligne la société.

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