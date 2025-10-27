 Aller au contenu principal
AMD finalise la cession d'une activité de ZT Systems
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 15:30

AMD annonce la finalisation de la cession de l'activité de fabrication d'infrastructures de centres de données de ZT Systems à Sanmina, une transaction que le groupe avait annoncé en mai dernier pour trois milliards de dollars en cash et en actions.

Dans le cadre de la transaction, AMD précise conserver les équipes de conception et d'habilitation client de classe mondiale de ZT Systems afin d'accélérer la qualité et le délai de déploiement des systèmes d'IA d'AMD pour les clients cloud.

De plus, Sanmina devient un partenaire de fabrication privilégié pour l'introduction de nouveaux produits (NPI) pour les solutions d'IA d'AMD à l'échelle du cloud et du cluster afin de renforcer davantage l'écosystème AMD de partenaires ODM et OEM.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
254,5101 USD NASDAQ +0,63%
