AMD finalise la cession d'une activité de ZT Systems
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 15:30
Dans le cadre de la transaction, AMD précise conserver les équipes de conception et d'habilitation client de classe mondiale de ZT Systems afin d'accélérer la qualité et le délai de déploiement des systèmes d'IA d'AMD pour les clients cloud.
De plus, Sanmina devient un partenaire de fabrication privilégié pour l'introduction de nouveaux produits (NPI) pour les solutions d'IA d'AMD à l'échelle du cloud et du cluster afin de renforcer davantage l'écosystème AMD de partenaires ODM et OEM.
