AMD: en tête du Nasdaq, HSBC optimiste sur l'IA information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 17:57









(CercleFinance.com) - AMD prend plus de 4% ce jeudi à la Bourse de New York à la suite d'un relèvement de recommandation de HSBC, selon lequel le fabricant de processeurs est en train de 'revenir en force' sur le marché de l'IA.



Le broker justifie son optimisme par le fait que la nouvelle puce d'IA conçue par le groupe californien - la MI350 - pourrait être commercialisée à un prix plus élevé que prévu, un élément susceptible de soutenir le chiffre d'affaires.



Du point de vue de HSBC, AMD a réussi à rattraper son retard sur Nvidia grâce à ce produit qui rivalise selon lui avec la dernière architecture Blackwell, sachant que la prochaine génération du produit (MI400) pourrait générer davantage de croissance en 2026.



Le courtier porte ainsi sa recommandation sur le titre à 'achat', avec un objectif de cours relevé à 200 dollars contre 100 dollars auparavant.



Le titre AMD gagne 4,2%, signant la meilleure performance d'un indice Nasdaq relativement stable.







Valeurs associées AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) 144,3299 USD NASDAQ +4,28%