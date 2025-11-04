AMD en baisse avant les résultats trimestriels, l'IA en ligne de mire

4 novembre - ** Les actions d'Advanced Micro Devices

AMD.O chutent de 2,1% mais restent proches de leurs records avant la publication des résultats trimestriels après la cloche, alors que les investisseurs attendent des mises à jour sur la croissance des puces d'intelligence artificielle et la performance du segment des centres de données

** Les analystes s'attendent à ce que les revenus trimestriels augmentent de 28% à 8,74 milliards de dollars, le BPA ajusté à 1,16 $ contre 92 cents il y a un an, selon les données compilées par LSEG

** Le rapport est considéré comme essentiel pour évaluer les progrès d'AMD par rapport à Nvidia NVDA.O dans les domaines de l'IA et des centres de données

** L'action AMD a bondi d'environ 111 % depuis le début de l'année, dépassant de loin la hausse de 22 % du Nasdaq .IXIC , les actions ayant atteint un niveau record mercredi dernier

** L'action a récemment été valorisée à 43 fois les bénéfices attendus, ce qui est bien supérieur au PE moyen à terme sur 5 ans de 31, selon LSEG

** Le récent partenariat d'un milliard de dollars avec un superordinateur américain met en évidence les capacités d'AMD en matière de puces d'intelligence artificielle, mais les résultats du dernier trimestre concernant les centres de données et les restrictions à l'exportation vers la Chine restent des risques majeurs