AMD devrait présenter ses projets en matière de puces d'IA lors de la journée des analystes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

Advanced Micro Devices

AMD.O devrait présenter mardi ses plans pour ses activités de puces et de systèmes d'intelligence artificielle lors d'une journée d'analystes financiers au Nasdaq à New York.

Le concepteur de puces a tenté de développer ses activités dans le domaine de l'intelligence artificielle alors que son rival Nvidia NVDA.O engloutit des parts de marché pour les puces destinées aux centres de données en raison de l'explosion du marché. AMD a réussi dans le secteur des processeurs centraux (CPU), prenant régulièrement des parts de marché à Intel

INTC.O .

La nouvelle génération de puces d'IA de la société, la série MI400, devrait être lancée en 2026 et comprendre plusieurs variantes conçues pour des applications scientifiques et pour l'IA générative. Outre les puces MI400, AMD prévoit également de lancer un rack de serveur complet, similaire à un produit vendu par Nvidia NVDA.O appelé GB200 NVL72.

Lors des journées d'analyse d'AMD, les responsables des unités commerciales présentent généralement une série de projections et de prévisions financières pour les années à venir. Outre ses puces d'IA, AMD parlera probablement de ses activités de puces pour PC et jeux vidéo, ainsi que de son unité de puces programmables. La semaine dernière, la société basée à Santa Clara, en Californie, a annoncé un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street. La demande de puces d'intelligence artificielle a donné aux dirigeants d'AMD une raison d'être optimistes pour le reste de l'année. Les activités de l'entreprise dans le domaine des processeurs pour centres de données ont également bénéficié de l'augmentation des dépenses liées à l'IA.

La dernière journée d'analystes organisée par la société remonte à 2022. L'événement de mardi commencera à 13 heures EST (1800 GMT). En octobre, AMD a signé un accord pluriannuel avec OpenAI , le créateur de ChatGPT, qui lui rapportera plus de 100 milliards de dollars de nouveaux revenus sur quatre ans, provenant d'OpenAI et d'autres clients. Dans le cadre de cet accord, OpenAI recevra des bons de souscription lui permettant d'acquérir une participation pouvant aller jusqu'à 10 % dans le fabricant de puces.

L'accord avec OpenAI constituait un client important dont AMD avait grand besoin, car il n'a pas encore profité de l'essor des dépenses en matière d'IA comme l'a fait Nvidia.