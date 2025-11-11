 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 107,85
+0,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AMD devrait présenter ses projets en matière de puces d'IA lors de la journée des analystes
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

Advanced Micro Devices

AMD.O devrait présenter mardi ses plans pour ses activités de puces et de systèmes d'intelligence artificielle lors d'une journée d'analystes financiers au Nasdaq à New York.

Le concepteur de puces a tenté de développer ses activités dans le domaine de l'intelligence artificielle alors que son rival Nvidia NVDA.O engloutit des parts de marché pour les puces destinées aux centres de données en raison de l'explosion du marché. AMD a réussi dans le secteur des processeurs centraux (CPU), prenant régulièrement des parts de marché à Intel

INTC.O .

La nouvelle génération de puces d'IA de la société, la série MI400, devrait être lancée en 2026 et comprendre plusieurs variantes conçues pour des applications scientifiques et pour l'IA générative. Outre les puces MI400, AMD prévoit également de lancer un rack de serveur complet, similaire à un produit vendu par Nvidia NVDA.O appelé GB200 NVL72.

Lors des journées d'analyse d'AMD, les responsables des unités commerciales présentent généralement une série de projections et de prévisions financières pour les années à venir. Outre ses puces d'IA, AMD parlera probablement de ses activités de puces pour PC et jeux vidéo, ainsi que de son unité de puces programmables. La semaine dernière, la société basée à Santa Clara, en Californie, a annoncé un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street. La demande de puces d'intelligence artificielle a donné aux dirigeants d'AMD une raison d'être optimistes pour le reste de l'année. Les activités de l'entreprise dans le domaine des processeurs pour centres de données ont également bénéficié de l'augmentation des dépenses liées à l'IA.

La dernière journée d'analystes organisée par la société remonte à 2022. L'événement de mardi commencera à 13 heures EST (1800 GMT). En octobre, AMD a signé un accord pluriannuel avec OpenAI , le créateur de ChatGPT, qui lui rapportera plus de 100 milliards de dollars de nouveaux revenus sur quatre ans, provenant d'OpenAI et d'autres clients. Dans le cadre de cet accord, OpenAI recevra des bons de souscription lui permettant d'acquérir une participation pouvant aller jusqu'à 10 % dans le fabricant de puces.

L'accord avec OpenAI constituait un client important dont AMD avait grand besoin, car il n'a pas encore profité de l'essor des dépenses en matière d'IA comme l'a fait Nvidia.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
243,9800 USD NASDAQ +4,47%
INTEL
38,4500 USD NASDAQ +0,84%
NVIDIA
199,0500 USD NASDAQ +5,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des secouristes transportent des bateaux pneumatiques pour évacuer des habitants près de Tuguegarao, au nord de Manille, alors que les eaux de crue continuent d'inonder les maisons en raison des fortes pluies provoquées par le super typhon Fung-wong, le 11 novembre 2025 aux Philippines ( AFP / John Dimain )
    Philippines: le typhon Fung-wong fait 25 morts, Taïwan en alerte
    information fournie par AFP 11.11.2025 13:21 

    Des secouristes philippins équipés de pelleteuses et de tronçonneuses ont commencé mardi à nettoyer les zones dévastées par le typhon Fung-wong, profitant de la décrue dans les villages inondés, où le bilan s'élève à 25 morts. Fung-wong, qui a entraîné l'évacuation ... Lire la suite

  • Des réfugiés ayant fui le Soudan attendent devant le bureau d'enregistrement de l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) dans le camp de Tiné, au Tchad, le 9 novembre 2025 ( AFP / Joris Bolomey )
    "Le sang coulait encore": le calvaire des réfugiés d’El-Facher arrivés au Tchad
    information fournie par AFP 11.11.2025 13:01 

    Après 11 jours de trajet, Mounir Abderahmane atteint enfin le camp de Tiné, dans la province du Wadi Fira au Tchad, après avoir fui El-Facher, au Soudan, le 25 octobre. Lorsque des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont envahi la ville, il veillait ... Lire la suite

  • Entrée du NYSE Wall Street à New York
    Wall Street vue sans direction, inquiétudes sur la "tech" en attendant la fin du "shutdown"
    information fournie par Reuters 11.11.2025 12:57 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue sans direction mardi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, les inquiétudes concernant la valorisation élevée du secteur technologique refaisant surface, alors que les investisseurs attendent par ailleurs avec impatience ... Lire la suite

  • VICAT : Le mouvement reste haussier
    VICAT : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 11.11.2025 12:54 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank