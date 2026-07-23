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AMD devrait lancer sa prochaine génération d'infrastructures d'IA pour concurrencer Nvidia
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 12:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney et Stephen Nellis

Advanced Micro Devices

AMD.O s'apprête à lancer jeudi une série de matériels d'IA qui viendront concurrencer ceux de Nvidia NVDA.O lors d'un événement organisé dans un centre de congrès du centre-ville de San Francisco.

AMD tente de conquérir des parts de marché au détriment de Nvidia dans le secteur en pleine croissance des puces pour centres de données, en particulier pour ce qu’on appelle le "calcul d’inférence", c’est-à-dire le traitement des données qui a lieu lorsqu’un utilisateur interroge un chatbot tel que ChatGPT d’OpenAI.

AMD devrait présenter son matériel pour centres de données, notamment ses racks de serveurs de première génération baptisés "Helios", qu’elle commercialise comme une alternative à une conception similaire de Nvidia, qui lance cette année son produit de deuxième génération.

La société devrait également lancer officiellement son processeur "Venice" (CPU) destiné aux centres de données.

Cette semaine, Nvidia a publié une série de détails techniques concernant son processeur "Vera", visant à démontrer que cette puce, associée au processeur graphique "Rubin" de Nvidia (GPU), permettra d’optimiser au mieux la charge de travail que les agents d’IA peuvent effectuer avec une quantité d’électricité donnée.

Au centre des congrès Moscone West, mercredi, des centaines de dirigeants et d’ingénieurs se sont rassemblés pour assister à des présentations techniques et échanger dans le hall d’exposition, selon un témoin de Reuters.

AMD a exposé le rack de centre de données Helios au milieu des stands de fournisseurs de cloud computing tels que Vultr et TensorWave. Ces deux fournisseurs de cloud exploitent des centres de données équipés de matériel AMD. AMD a annoncé mercredi son intention de vendre jusqu’à deux gigawatts de ses puces Instinct MI450 au laboratoire d’IA Anthropic à partir du premier semestre 2027. L’accord prévoit également un investissement pouvant atteindre 5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars dans le créateur de Claude.

En octobre, AMD avait annoncé un accord pluriannuel avec OpenAI qui devrait également générer des dizaines de milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de chiffre d’affaires annuel, tout en offrant au créateur de ChatGPT la possibilité d’acquérir jusqu’à environ 10 % du capital du fabricant de puces.

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AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
521,9500 USD NASDAQ -3,29%
NVIDIA
206,8400 USD NASDAQ -0,92%
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