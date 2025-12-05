 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 126,14
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AMD devrait exporter certaines de ses puces MI 308 vers la Chine
information fournie par AOF 05/12/2025 à 14:43

(AOF) - AMD, par la voix de sa directrice générale, Lisa Su, a indiqué disposer de licences pour exporter certaines de ses puces MI 308 vers la Chine et qu'elle était prête à payer une taxe de 15% au gouvernement américain en contrepartie, rapporte Reuters.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
215,9800 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank