AMD dépasse les attentes et vise 17 milliards de dollars de revenus au quatrième trimestre grâce à l'IA

AMD a publié des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre et présenté des perspectives de chiffre d'affaires plus favorables que prévu pour le quatrième trimestre, soutenues par l'essor des infrastructures d'intelligence artificielle. Le fabricant américain bénéficie d'une demande croissante pour ses processeurs graphiques et centraux, notamment dans les applications d'inférence, tout en renforçant sa concurrence avec Nvidia et Intel. Cette dynamique a contribué à plus que doubler son cours de Bourse depuis le début de 2026, sa capitalisation ayant brièvement dépassé 1 000 milliards de dollars. Le titre progresse de 8% dans les échanges prolongés

Au troisième trimestre, AMD a enregistré une hausse de 45% de son chiffre d'affaires, à 13,38 milliards de dollars, contre 13,09 milliards attendus, tandis que son bénéfice ajusté par action a atteint 2,09 dollars, dépassant le consensus de 1,95 dollar. Les revenus des centres de données ont bondi de 97%, à un record de 8,55 milliards de dollars, contre 8,20 milliards anticipés. En revanche, les ventes de processeurs pour PC et de composants pour consoles ont reculé de 8%, à 3,72 milliards de dollars. Pour le quatrième trimestre, AMD prévoit environ 17 milliards de dollars de revenus, avec une marge de variation de 3%, contre 16,23 milliards attendus. Sa marge brute ajustée devrait toutefois légèrement diminuer à 55%, contre 56% au trimestre précédent.

Cette croissance s'appuie sur le développement de systèmes complets destinés aux centres de données, une stratégie visant à concurrencer plus directement les solutions intégrées de Nvidia. Le système Helios, associant les accélérateurs MI455X aux nouveaux processeurs Venice, est entré en production et devrait monter en cadence au quatrième trimestre. Meta teste actuellement ces équipements dans le cadre d'un partenariat conclu en février, prévoyant jusqu'à 60 milliards de dollars de commandes sur cinq ans et la possibilité pour le groupe d'acquérir jusqu'à 10% du capital d'AMD. Le fabricant bénéficie également de gains de parts de marché face à Intel, mais reste exposé aux tensions d'approvisionnement en mémoires à haute bande passante (HBM), essentielles aux accélérateurs d'IA.

AMD poursuit parallèlement sa diversification dans les technologies d'intelligence artificielle avancées. En septembre, le groupe a conclu un accord pour acquérir World Labs, la société fondée par Fei-Fei Li et spécialisée dans la modélisation d'environnements tridimensionnels, pour 8,2 milliards de dollars en actions. Cette opération doit renforcer sa présence dans l'intelligence artificielle physique, au-delà de son activité traditionnelle de conception de semi-conducteurs. Avec une croissance proche de 100% dans les centres de données et une montée en puissance de ses nouveaux systèmes, AMD cherche désormais à convertir ses investissements technologiques et ses grands contrats en gains de parts de marché durables, malgré les contraintes persistantes sur les capacités de production de mémoires.