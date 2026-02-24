AMD conclut un deuxième accord de fourniture de puces de grande taille, cette fois avec Meta

AMD vendra à Meta jusqu'à 60 milliards de dollars de puces d'IA sur 5 ans

L'accord donne à Meta la possibilité d'acheter jusqu'à 10 % d'AMD

AMD a conclu un accord similaire avec OpenAI l'année dernière

Advanced Micro Devices

AMD.O a déclaré mardi avoir accepté de vendre à Meta Platforms

META.O des puces d'intelligence artificielle d'une valeur maximale de 60 milliards de dollars sur cinq ans, dans le cadre d'un accord qui permet au propriétaire de Facebook d'acheter jusqu'à 10 % de la société de puces.

Les actions d'AMD ont augmenté de plus de 10 % dans les échanges avant bourse, après avoir clôturé à 196,60 dollars lors de la séance précédente.

La société avait signé un accord similaire avec OpenAI l'année dernière, ce qui avait été salué comme un vote de confiance dans ses puces et ses logiciels, et avait considérablement fait grimper le cours de son action.

La récente série d'accords de fourniture de puces souligne l'énorme appétit de l'industrie de l'IA pour les processeurs. Meta a conclu un accord avec Nvidia NVDA.O , le grand rival d'AMD, pour acheter des millions de puces d'IA.

Ce partenariat met en évidence les liens de plus en plus étroits entre certains des principaux acteurs de l'industrie de l'IA, dans un contexte de préoccupations croissantes concernant les accords circulaires.

Meta et OpenAI devraient détenir une participation dans l'un de leurs principaux fournisseurs, à un moment où le fabricant de puces concurrent Nvidia envisage d'investir dans certains de ses principaux clients, y compris la société mère ChatGPT.

AMD fournira à Meta des puces équivalant à six gigawatts de puissance, en commençant par un gigawatt du futur matériel phare MI450 de l'entreprise au second semestre de cette année, a déclaré Lisa Su, directrice générale d'AMD, lors d'une conférence de presse.

Les inquiétudes des investisseurs concernant le marché de l'IA s'étendent également à la longue attente de retombées significatives des dépenses incessantes des grandes entreprises technologiques pour développer l'infrastructure des centres de données.

Les dépenses d'investissement d'Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Amazon.com AMZN.O et Meta devraient totaliser au moins 630 milliards de dollars cette année, selon les calculs de Reuters, la plupart des dépenses se concentrant sur les centres de données et les puces d'IA.

Outre les puces graphiques phares d'AMD, Meta prévoit également d'acheter des processeurs centraux, dont une variante qui sera personnalisée pour les besoins de la plateforme de médias sociaux.

Le processeur personnalisé sera réglé pour offrir des performances puissantes tout en maintenant une consommation d'énergie aussi faible que possible, a déclaré Su. L'accord portera sur deux générations de processeurs AMD.

"Il ne fait aucun doute que Mark est très, très ambitieux dans ce qu'il veut accomplir, et nous voulons utiliser tous les aspects de notre technologie pour aider Meta à y parvenir", a déclaré Su, en faisant référence au directeur général de Meta, Mark Zuckerberg.

Meta a contribué à la conception du MI450 qui est optimisé pour un processus informatique connu sous le nom d'inférence, c'est-à-dire lorsqu'un chatbot tel que ChatGPT d'OpenAI répond aux questions d'un utilisateur.

Les analystes du secteur s'attendent à ce que le marché du matériel d'inférence éclipse le marché de l'équipement nécessaire pour construire les grands modèles à partir desquels l'IA fonctionne.

Dans le cadre de cet accord, AMD émettra un bon de souscription pour 160 millions d'actions à un prix d'exercice de 1 cent.

Les bons de souscription seront acquis au cours de l'opération, lorsque le cours de l'action AMD atteindra des objectifs de performance croissants jusqu'à 600 dollars. Outre les objectifs de cours, Meta doit satisfaire à des "considérations techniques et commerciales" pour chaque tranche de bons de souscription.

"Meta fait un gros pari sur AMD", a déclaré Su.

Meta prévoit de continuer à acheter des puces à d'autres fournisseurs et de développer en même temps ses propres processeurs, a déclaré Santosh Janardhan, responsable de l'infrastructure de Meta, lors d'une conférence de presse.

Selon certaines sources, Meta est en pourparlers avec Google au sujet de l'utilisation des processeurs tenseurs de l'entreprise pour des travaux d'intelligence artificielle. L'échelle à laquelle Meta construit des centres de données et des infrastructures nécessite de multiples fournisseurs de puces et approches, a déclaré M. Janardhan.

"Tous les fabricants de puces finissent par avoir une sorte de siège à la table", a déclaré M. Janardhan.