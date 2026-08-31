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AMD, Cisco et HUMAIN s'allient pour une infrastructure d'IA en Arabie saoudite
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 15:20
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AMD, Cisco et HUMAIN, une société du fonds public d'investissement d'Arabie saoudite fournissant des solutions d'IA full-stack, annoncent que l'infrastructure d'IA reposant sur des GPU AMD Instinct MI355X et sur le réseau d'IA Cisco Silicon One est désormais opérationnelle en Arabie saoudite et dessert les clients de HUMAIN.

Le déploiement en production, propulsé par les GPU AMD Instinct MI355X, les processeurs AMD EPYC et l'infrastructure réseau critique de Cisco, marque une étape importante dans les travaux menés par AMD, Cisco et HUMAIN pour construire une plateforme d'IA ouverte et à grande échelle en Arabie saoudite, selon les trois partenaires.

La plateforme Cisco N9000 Series interconnecte les GPU MI355X au sein d'un réseau optimisé pour l'IA, conçu pour offrir évolutivité, faible latence et résilience opérationnelle, permettant à HUMAIN de proposer des GPU en tant que service pour un large éventail de cas d'usage, de l'entraînement des modèles à l'inférence.

En s'appuyant sur cette base, AMD, Cisco et HUMAIN prévoient de déployer jusqu'à 250 MW d'infrastructures d'IA par l'intermédiaire de la coentreprise précédemment annoncée par les sociétés. Le déploiement devrait commencer en 2027, avec une mise en service de capacités prévue au second semestre de l'année.

Cette prochaine phase de la coentreprise permettra d'accroître considérablement les capacités d'IA de l'Arabie saoudite. Portée par une forte demande des clients, la coentreprise se dit en bonne voie pour déployer jusqu'à 1 GW d'infrastructures d'IA d'ici 2030.

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