AMD bien orienté avec un relèvement de broker
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 16:18

AMD grimpe de 5% sur fond de relèvement de conseil chez Jefferies de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 170 à 300 dollars, au lendemain du partenariat stratégique entre le fabricant de puces et OpenAI.

Pour rappel, les deux groupes ont annoncé lundi un accord de 6 gigawatts (soit 80 à 100 milliards de dollars selon Jefferies) pour alimenter l'infrastructure d'IA de nouvelle génération d'OpenAI à travers plusieurs générations de GPU AMD Instinct.

'AMD (Advanced Micro Devices) devra encore franchir des étapes, mais ce partenariat constitue une forte validation de sa feuille de route en matière d'intelligence artificielle et du niveau de demande en IA en général', estime le broker.



