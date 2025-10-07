AMD bien orienté avec un relèvement de broker
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 16:18
Pour rappel, les deux groupes ont annoncé lundi un accord de 6 gigawatts (soit 80 à 100 milliards de dollars selon Jefferies) pour alimenter l'infrastructure d'IA de nouvelle génération d'OpenAI à travers plusieurs générations de GPU AMD Instinct.
'AMD (Advanced Micro Devices) devra encore franchir des étapes, mais ce partenariat constitue une forte validation de sa feuille de route en matière d'intelligence artificielle et du niveau de demande en IA en général', estime le broker.
Valeurs associées
|213,7848 USD
|NASDAQ
|+4,95%
A lire aussi
-
L'Union européenne passe à l'offensive sur l'acier: la Commission a dévoilé mardi des mesures sans précédent, dont le doublement des droits de douane sur les importations, afin de protéger les sidérurgistes face à une concurrence chinoise jugée déloyale et de plus ... Lire la suite
-
Les modalités de contrôle de cette interdiction n'ont pas été détaillées. Des enfances "volées". Le gouvernement danois a annoncé mardi 7 octobre une projet de loi visant à interdire l'utilisation de réseaux sociaux jusqu'à 15 ans. "Le gouvernement va proposer ... Lire la suite
-
* GETLINK GETP.PA - Jefferies entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver", avec un objectif de cours à 16,5 euros. * NEXANS NEXS.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * LVMH LVMH.PA - Morgan Stanley relève ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert légère hausse mardi, au lendemain des nouveaux records de clôture du S&P 500 et du Nasdaq, alors que l'attention se porte vers la politique monétaire américaine et une série d'annonces liées au secteur de l'intelligence artificielle. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer