 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 084,48
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AMD, Bank of America, McDonald's... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -
information fournie par AOF 05/11/2025 à 14:58

(AOF) - AMD

AMD a publié des résultats meilleurs que prévu, mais les profits de l'activité centres de données sont décevants. Au troisième trimestre, le bénéfice net de l'entreprise s'est élevé à 1,24 milliard de dollars, en progression de 61% par rapport au troisième trimestre 2024. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,20 dollar, soit 3 cents de mieux que le consensus. Les revenus du fabricant américain de microprocesseurs ont augmenté de 36%, à 9,246 milliards de dollars et Wall Street anticipait 8,74 milliards de dollars.

Amgen

Amgen a dévoilé des comptes trimestriels supérieurs aux attentes. Entre juillet et septembre, le bénéfice net ajusté de la société de biotechnologies s'est élevé à 8,962 milliards de dollars, soit une progression de 14,09%. Par action, le bénéfice dilué et ajusté a atteint 5,64 dollars, là où les analystes tablaient sur 5,04 dollars. Parallèlement, les revenus trimestriels ont atteint 9,557 milliards de dollars, en hausse de 12,63%, et ils étaient attendus à 8,98 milliards de dollars.

Bank of America

A l'occasion d'une journée investisseurs, Bank of America a relevé son objectif de rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) de 16 à 18% à moyen terme, contre de 12% à 15% auparavant. La banque américaine cible une rentabilité de 15% à court terme, contre 15,4% au troisième trimestre. Toujours à moyen terme, le bénéfice par action est attendu en progression d'au moins 12%, à comparer avec une précédente fourchette de 10 à 12%. La banque américaine compte parvenir à un effet de levier opérationnel de 200 à 300 points de base, voire plus.

Humana

Les résultats Humana ont dépassé les attentes au troisième trimestre. Sur la période, son bénéfice par action ajusté a atteint 3,24 dollars, contre des anticipations à 2,83 dollars et un précédent à 4,16 dollars. Le chiffre d’affaires a également été supérieur aux prévisions, progression de 11,06% à 32,649 milliards de dollars. Les analystes tablaient sur des revenus de 32 milliards de dollars.

McDonald's

McDonald's a enregistré un bénéfice net trimestriel ajusté de 2,31 milliards de dollars, soit 3,22 dollars par action, contre 2,32 milliards de dollars il y a un an, soit 3,23 dollars par action. Le consensus ciblait un bpa de 3,33 dollars. Le chiffre d'affaires atteint 7,08 milliards de dollars, manquant l'estimation des analystes située à 7,10 milliards de dollars.

Pinterest

Pinterest, dont l'action s'effondre de 18% en avant-Bourse, a annoncé une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours légèrement inférieure aux attentes. La firme américaine anticipe un chiffre d'affaires compris entre 1,31 milliard et 1,34 milliard de dollars, le consensus ciblant des ventes de 1,33 milliard de dollars. La plateforme d'images a dégagé sur le trimestre clos un bénéfice par action ajusté de 38 cents contre un consensus de 40 cents. Les revenus, à 1,05 milliard de dollars, sont ressortis en hausse de 17% en rythme annuel et en ligne avec les prévisions.

Rivian

Au troisième trimestre, Rivian a vu ses revenus bondir de 78,26% à 1,558 milliard de dollars, grâce à une base de comparaison favorable. De son côté, la marge brute s’est élevée à 24 millions de dollars, contre -392 millions de dollars un an plus tôt, et l’Ebitda ajusté est ressorti à -602 millions de dollars, un peu inférieur aux attentes (-568 millions de dollars). Le spécialiste des camions, camionnettes et SUV électriques a également rassuré sur les droits de douane, estimant qu’ils étaient désormais de quelques centaines de dollars par véhicule, contre environ 2 000 dollars auparavant.

Super Micro Computer

Le spécialiste des serveurs et des solutions de stockages pour les centres de données, Super Micro Computer, est attendu en recul en raison d'un bénéfice par action décevant. Au premier trimestre, clos fin septembre, la société a généré un bénéfice net de 168,3 millions de dollars, contre 424,3 millions de dollars, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 35 cents, contre 73 cents au premier trimestre 2024 et un consensus de 37 cents. Les revenus ont reculé de 15,5%, à 5,02 milliards de dollars, sachant que le marché visait 5,83 milliards de dollars.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
250,1410 USD NASDAQ +0,04%
AMGEN
311,8850 USD NASDAQ +5,12%
BANK OF AMERICA
51,935 USD NYSE -3,03%
HUMANA
254,000 USD NYSE -10,07%
MCDONALD'S
306,990 USD NYSE +2,61%
RIVIAN AUTO RG-A
13,6550 USD NASDAQ +9,24%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/11/2025 à 14:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank