Balmain annonce le départ de son directeur artistique Olivier Rousteing

Olivier Rousteing au Met Gala à New York

Le groupe de mode Balmain a annoncé mercredi le départ de son directeur artistique Olivier Rousteing, en poste depuis 2011.

Olivier Rousteing, qui a été nommé directeur artistique de Balmain à l'âge de 25 ans, était connu pour ses défilés spectaculaires auxquels participaient des célébrités mondiales telles que la chanteuse Cher.

Balmain appartient au fonds d'investissement Mayhoola, soutenu par le Qatar, qui détient également la maison italienne Valentino, en difficulté.

(Tassilo Hummel, rédigé par Blandine Hénault et Mara Vîlcu, édité par Zhifan Liu)