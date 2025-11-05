France: Un automobiliste percute volontairement des passants à Oléron, cinq blessés

Un conducteur percute des piétons et un cycliste sur l'île d'Oléron, dans l'ouest de la France

Un automobiliste a volontairement percuté des piétons et des cyclistes sur l'île d'Oléron (Charente-Maritime) mercredi matin, blessant cinq personnes dont deux sont "en urgence absolue", a déclaré le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Le suspect, dont le ministère avait auparavant indiqué qu'il était âgé de 35 ans, vit sur l'île et il est connu des autorités pour des faits de droit commun, a précisé Laurent Nuñez à des journalistes lors d'un déplacement à Saint-Pierre-d'Oléron, précisant que l'homme n'était en revanche pas identifié par les services de renseignement au titre d'une quelconque radicalisation.

Evoquant "un périple" de 35 minutes environ, Laurent Nuñez a également confirmé des informations selon lesquelles l'homme a crié "Allah Akbar" lors de son interpellation par les gendarmes.

"Il ne s'est pas laissé faire, il a mis le feu à son véhicule dans lequel (...) il aurait pu y avoir une ou plusieurs bouteilles de gaz, mais ça, l'enquête le confirmera", a également dit le ministre de l'Intérieur, ajoutant que le suspect avait été interpellé à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique et qu'il était en cours d'audition.

Le procureur de la République de La Rochelle, Arnaud Laraize, décidera au non de saisir le Parquet national anti-terroriste (Pnat) de cette affaire et s'exprimera en fin de journée, a-t-il également déclaré.

Une assistante parlementaire de Pascal Markowsky, député Rassemblement national (RN) de Charente-Maritime, âgée de 22 ans environ, figure parmi les deux personnes grièvement blessées.

Le maire de Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Sueur, avait auparavant déclaré à la presse que le suspect, Jacques G., était connu pour ses "dérapages" sur fond de consommation d'alcool et de drogues.

Olivier Falorni, député centriste de Charente-Maritime, a pour sa part déclaré que le motif de l'attaque n'était pas connu.

"Est-ce que c'est l'action d'un déséquilibré ? Est-ce que c'est l'action d'un habitant d'Oléron qui a voulu (...) régler des comptes en fonçant sur des personnes identifiées (...) ? Est-ce que c'est un attentat politique qui viserait à semer la terreur dix ans après [les attentats du 13 novembre 2015] ? Je ne sais pas", a-t-il dit au micro de BFMTV.

