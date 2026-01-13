AMD augmente après que KeyBanc l'ait relevé à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions du concepteur de puces Advanced Micro Devices AMD.O ont augmenté de 1,5 % à 210,93 $ avant le marché

** KeyBanc fait passer le titre de "pondération sectorielle" à "surpondération"

** La société a fixé un objectif de cours de 270 $, soit une hausse de 30 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La demande de mémoire pour les hyperscalers et la force des prix pourraient être des catalyseurs pour l'expansion des marges

** AMD devrait afficher un BPA de 4,01 $ en 2025 et de 7,93 $ en 2026, contre les estimations des analystes de 3,98 $ en 2025 et de 6,55 $ en 2026, selon les données de LSEG

** A la dernière clôture, AMD a progressé de 78,9% au cours de l'année écoulée