AMD annonce que son tout dernier serveur dédié à l'IA est en pleine production et sera commercialisé d'ici quelques mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur général lors de la conférence de presse aux paragraphes 5 et 18)

* Les livraisons d'Helios devraient débuter à la fin du troisième trimestre, a déclaré le directeur général d'AMD

* OpenAI prévoit de commencer à utiliser les racks Helios dans le courant de l'année

* AMD estime que le marché de l'informatique atteindra 2 000 milliards de dollars d'ici 2030

par Max A. Cherney et Stephen Nellis

La deuxième génération de serveurs IA d’Advanced Micro Devices AMD.O , qui vise à concurrencer les produits phares de Nvidia, est en pleine production et commencera à être livrée dans les mois à venir, a déclaré jeudi la directrice générale Lisa Su.

Les serveurs Helios intégreront le dernier accélérateur IA MI455X d’AMD ainsi que son nouveau processeur central Venice, tous deux fabriqués par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Lors du discours d’ouverture prononcé par Lisa Su lors d’un événement à San Francisco, le responsable informatique d’OpenAI s’est joint à elle pour annoncer que le créateur de ChatGPT prévoit de commencer à utiliser les racks Helios d’ici la fin de l’année.

“Helios est en pleine production,” a déclaré Mme Su, ajoutant que les livraisons devraient débuter à la fin du troisième trimestre. “La demande des clients pour Helios est extrêmement forte.”

AMD tente de conquérir des parts de marché au détriment de Nvidia dans le secteur en pleine croissance des puces pour centres de données, en particulier pour le calcul d’inférence, c’est-à-dire le traitement des données qui a lieu lorsqu’un utilisateur interroge un chatbot tel que ChatGPT d’OpenAI.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse si AMD se contentait de rester en deuxième position, Mme Su a répondu: “Nous sommes en train de faire un nouveau bond en avant majeur. Nous sommes convaincus que nous occuperons une position de leader dans le domaine de la montée en puissance du calcul.”

Mme Su a indiqué qu’AMD estimait que le marché total de l’informatique atteindrait 2 000 milliards de dollars d’ici 2030, dont 1 400 milliards proviendraient des puces accélérant l’IA et 220 milliards des processeurs centraux (CPUs), un domaine dans lequel l’entreprise est depuis longtemps en concurrence avec Intel INTC.O et sur lequel Nvidia vient de faire son entrée. Selon les estimations d’AMD, le marché total de l’informatique était évalué à 365 milliards de dollars en 2025.

“Aucune entreprise ne peut à elle seule tout résoudre,” a déclaré Mme Su.

Andrew Feldman, directeur général de Cerebras Systems

CBRS.O , a rejoint Mme Su sur scène pour annoncer qu’AMD et Cerebras s’associeraient afin de proposer une combinaison de leurs serveurs d’IA, dans un premier temps dans les centres de données de Cerebras.

À la clôture du marché, l’action Cerebras affichait une hausse d’environ 5 % tandis que celle d’AMD reculait d’environ 2 %.

La baisse du cours de l’action AMD reflète probablement la faiblesse générale du marché boursier américain et une vague de ventes massives de titres du secteur des semi-conducteurs, a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer.

PRÉSENTATION DU MATÉRIEL DE CENTRE DE DONNÉES

Cette semaine, Nvidia a publié une série de détails techniques concernant son processeur Vera, visant à démontrer que cette puce, lorsqu’elle est associée au processeur graphique Rubin de Nvidia (GPU), permettra d’optimiser au mieux la charge de travail que les agents d’IA peuvent effectuer avec une quantité d’électricité donnée.

À San Francisco, des centaines de dirigeants et d’ingénieurs se sont réunis pour assister à des présentations techniques et échanger dans un espace d’exposition. Lors du discours d’ouverture de Mme Su, Sachin Katti, vice-président chargé de la stratégie informatique chez OpenAI, a déclaré que l’entreprise adoptait le nouveau matériel d’AMD.

“Nous prévoyons de déployer Helios à très grande échelle dès la fin de cette année, puis d’accélérer ce déploiement tout au long de l’année 2027,” a déclaré M. Katti. Il a ajouté qu’OpenAI prévoyait d’utiliser la prochaine génération de puces d’IA MI500 d’AMD.

En octobre, AMD a annoncé un accord pluriannuel avec OpenAI qui devrait également générer des dizaines de milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel, tout en offrant au créateur de ChatGPT la possibilité d’acquérir jusqu’à environ 10 % du capital du fabricant de puces. Mercredi, AMD a annoncé son intention de vendre jusqu’à deux gigawatts de ses puces Instinct MI450 au laboratoire d’IA Anthropic à partir du premier semestre 2027. L’accord prévoit également un investissement pouvant atteindre 5 milliards de dollars dans le créateur de Claude. Tom Brown, cofondateur d’Anthropic, s’est joint à Mme Su lors de son discours d’ouverture jeudi pour indiquer que Claude avait été capable de configurer seul les serveurs d’IA d’AMD en l’espace d’un week-end. “N’importe qui, qu’il s’agisse d’un humain ou d’une IA , peut désormais créer de véritables modèles sur votre plateforme,” a déclaré M. Brown.

Mme Su a indiqué lors de la conférence de presse qu’elle s’attendait à ce qu’Anthropic utilise les puces AMD par l’intermédiaire de partenaires de cloud computing et, éventuellement, via certains de ses propres centres de données. Ce partenariat vise également à aider les développeurs à utiliser Claude pour créer des logiciels sur AMD, a-t-elle précisé.

AMD a présenté le rack de centre de données Helios au milieu des stands de fournisseurs de cloud computing tels que Vultr et TensorWave. Ces deux fournisseurs de cloud exploitent des centres de données équipés de matériel AMD.