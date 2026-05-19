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AMD : alerte à la baisse sous 417$
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 17:09

Le pullback amorcé sous 460$ le 11 mai (après une envolée de 130% depuis le 31 mars) s'accélère et le fragile support des 417$ n'y résiste pas.

AMD pourrait pourrait revenir combler le "gap" des 359,57E du 5 mai puis celui des 305,3E du 23 avril.

Le support suivant se dessine au niveau de l'ex-résistance historique des 268E (octobre 2025 puis fin janvier 2026).

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