AMC fait venir le public au cinéma pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Milano Cortina
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 21:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

Rona Bondurant ne voulait pas rester chez elle à regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2026 à Milan; elle voulait partager l'expérience avec une amie et célébrer ensemble l'unité des Jeux mondiaux.

"Je voulais voir le défilé des nations. Cela me fait du bien de penser que le monde est uni d'une manière ou d'une autre. C'est important", a-t-elle déclaré à Reuters à l'intérieur du cinéma Westfield Century City AMC de Los Angeles.

La projection des Jeux olympiques d'été de Paris 2024 au cinéma AMC a incité Mme Bondurant à apprécier le sentiment d'appartenance à une communauté que l'on éprouve en regardant un événement mondial en groupe.

NBCUniversal et AMC Theatres ont signé un accord pour assurer la couverture en direct des Jeux de Milano Cortina 2026 dans plus de 150 cinémas AMC à travers les États-Unis, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué de presse publié en janvier.

AMC diffusera une variété d'événements de jour en direct des Jeux olympiques du 6 au 22 février, notamment le patinage artistique, le ski et le snowboard.

NBC et AMC se sont également associés pour les Jeux de Paris de 2024, mais pour les Jeux olympiques d'hiver de 2026, les deux sociétés sont devenues plus ambitieuses, espérant transformer l'événement sportif international télévisé en un événement social.

Pour Yaffa Javedanfar, cela a eu exactement cet effet, car elle est arrivée à la cérémonie d'ouverture au cinéma AMC avec Bondurant pour assister pour la première fois au coup d'envoi dans les salles de cinéma.

"Je ne l'avais jamais vu à l'écran. C'est une nouvelle expérience", a-t-elle déclaré.

"Cela me rappelle mon enfance. J'avais l'habitude de regarder chaque seconde de tout avec ma famille, et cela me procure une douce nostalgie", a-t-elle ajouté.

La couverture des Jeux olympiques de Milano Cortina sera principalement disponible sur le réseau de diffusion NBC et sur la plateforme de streaming Peacock.

