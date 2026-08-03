AMC Entertainment en hausse grâce à un chiffre d'affaires record enregistré ce week-end

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

3 août - ** Les actions de la chaîne de cinémas américaine AMC Entertainment AMC.N progressent de 4,7%

** La société enregistre le chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire, en 106 ans, pour un week-end

** Elle indique que plus de 10,2 millions de spectateurs se sont rendus dans les salles AMC aux États-Unis et dans les cinémas ODEON à travers le monde entre mercredi et dimanche

** La société indique que le nombre d'entrées et le chiffre d'affaires de la restauration ont atteint des records pour un week-end, grâce à la sortie de "Spider-Man: Brand New Day", tandis que "The Odyssey" a poursuivi son excellent parcours

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 80,8% depuis le début de l’année