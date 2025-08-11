 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AMC dépasse ses estimations de chiffre d'affaires grâce à l'augmentation de la fréquentation des cinémas due aux superproductions
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AMC Entertainment AMC.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre lundi, grâce à des superproductions américaines telles que "A Minecraft Movie" et "Lilo & Stitch" qui ont attiré plus de monde dans ses chaînes de cinémas.

Les actions de la société ont augmenté de 7 % dans les échanges avant bourse, après qu'elle ait également fait état d'un bond de près de 26 % de la fréquentation au cours de la période.

"Il est clair que les spectateurs préfèrent voir leurs films préférés dans les formats les plus immersifs et les plus spectaculaires possibles", a déclaré la directrice générale Adam Aron.

"Nos auditoriums haut de gamme affichent un taux d'occupation près de trois fois supérieur à celui d'un auditorium ordinaire, avec en prime un prix élevé."

L'industrie cinématographique mondiale a bénéficié de la reprise du box-office et de la demande croissante des consommateurs pour des expériences cinématographiques haut de gamme.

Le film "A Minecraft Movie" de Warner Bros Discovery

WBD.O , basé sur des jeux vidéo, a rapporté près d'un milliard de dollars au niveau mondial, ce qui a permis à la société d'enregistrer une croissance de 55 % dans l'unité studio et de réaliser un bénéfice inattendu entre avril et juin. .

Les recettes d'AMC pour le deuxième trimestre ont augmenté de 35,6 % pour atteindre 1,40 milliard de dollars. Les analystes estimaient en moyenne 1,35 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

M. Aron a déclaré que la société continuerait à déployer davantage d'écrans équipés d'IMAX, de Dolby Cinema, de Prime, d'iSense, de XL et de Laser.

Sa perte nette s'est élevée à 4,7 millions de dollars, contre une perte de 32,8 millions de dollars un an plus tôt.

