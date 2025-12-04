 Aller au contenu principal
AMC annonce qu'Aron restera directeur général de la chaîne de cinémas après un léger accident vasculaire cérébral
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'informations tout au long de l'article)

La chaîne de cinémas AMC Entertainment AMC.N a déclaré jeudi que son directeur général, Adam Aron, continuerait à exercer ses fonctions après avoir subi une légère attaque cérébrale le mois dernier.

Aron, 71 ans, a eu une attaque cérébrale le 17 novembre à Londres, a indiqué la société, ajoutant qu'il travaillait à plein temps depuis sa sortie de l'hôpital.

Il a repris ses fonctions de président du conseil d'administration, de directeur général et de président, a indiqué la société.

Depuis qu'il a été nommé directeur général en 2016, Aron a mené la société à devenir l'un des plus grands exploitants de salles de cinéma au monde et l'a aidée à traverser les pires moments de la pandémie.

Aron s'est fait connaître en 2021 lors de la frénésie des "actions mèmes ", lorsque les investisseurs particuliers ont contribué à faire grimper les actions d'AMC et du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N .

