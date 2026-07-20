AMC affiche un bénéfice inattendu et un chiffre d'affaires record, grâce à des films à grand succès qui ont stimulé les ventes de billets

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La chaîne de cinémas AMC Entertainment

AMC.N a affiché un bénéfice ajusté inattendu au deuxième trimestre et un chiffre d'affaires record, dépassant les prévisions de Wall Street, grâce à des superproductions telles que “The Super Mario Galaxy Movie” et “Obsession”, qui ont stimulé les ventes de billets.

L'action de cette société de divertissement basée à Leawood, au Kansas, a bondi de 16,5 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse lundi.

* Le secteur du cinéma a entamé l’année 2026 avec un calendrier de sorties en salles plus fourni, après des années de perturbations liées à la pandémie et aux grèves à Hollywood.

* Les grands studios, notamment Disney et Universal, se sont engagés à respecter des fenêtres de sortie exclusives en salle pour de nombreux films majeurs, une tendance qui, selon les exploitants de salles, contribue à stimuler la fréquentation des cinémas.

* Au cours du deuxième trimestre, AMC a enregistré son chiffre d’affaires le plus élevé de son histoire, à 1,60 milliard de dollars. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 1,47 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 14 cents, contre une perte de 6 cents attendue.

* Au cours du deuxième trimestre, six films différents ont enregistré un chiffre d’affaires supérieur à 75 millions de dollars lors de leur premier week-end d’exploitation aux États-Unis, a indiqué AMC.

* La fréquentation des salles AMC aux États-Unis et sur les marchés internationaux a augmenté respectivement de 12 % et d’environ 18 % au cours du trimestre clos le 30 juin.