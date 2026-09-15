Ambu A/S dans le rouge après la dégradation d'UBS

L'action du spécialiste de fournitures médicales cède du terrain à la Bourse de Copenhague (-1,34%, à 66,40 couronnes danoises), victime de la dégradation d'UBS qui juge toutefois que l'opportunité est intacte, la valorisation favorable, mais qu'un réajustement s'impose.

La banque suisse a ainsi fait passer sa recommandation d'acheter à neutre, avec une cible de cours à 72 couronnes danoises (DKK), contre 96 auparavant. Elle rappelle que son précédent avis à l'achat reposait sur "l'opportunité attrayante qu'offre le marché de l'endoscopie à usage unique". Si les analystes restent constructifs sur ce segment, ils pensent désormais que c'est désormais la capacité d'exécution qui prime.

UBS indique que la révision répétée des prévisions a alimenté les inquiétudes des investisseurs sur l'atteinte des objectifs de croissance et de marge, provoquant une dévalorisation prolongée du titre, malgré une thématique de croissance structurelle séduisante.

Ainsi, les nouveaux modèles de la banque suisse intègrent désormais des nombres inférieurs aux prévisions de la direction, car les défis d'exécution pèsent sur les revenus. En outre, les analystes jugent les objectifs de moyen terme difficiles à atteindre.

Enfin, pour UBS, le titre Ambu A/S "a peu de chances de se revaloriser de manière durable tant que les attentes de résultats ne seront pas stabilisées, que les prévisions ne deviendront pas systématiquement atteignables et que l'entreprise n'aura pas prouvé sa capacité à dépasser les objectifs qu'elle se fixe."