Ambiq Micro glisse après avoir dévoilé son offre d'actions

21 janvier - ** Les actions du concepteur de puces Ambiq Micro AMBQ.N chutent de 5,2 % à 31,30 $ en pré-marché ** AMBQ dévoile une offre de 2,2 millions d'actions

** La société AMBQ, basée à Austin, au Texas, offre 2,16 millions d'actions, tandis que certains actionnaires vendront 42 949 actions

** BofA Securities et UBS Investment Bank sont les co-chefs de file de l'offre ** L'AMBQ aura 20,4 millions d'actions en circulation après l'offre, selon le prospectus

** Le produit de l'émission sera utilisé à des fins générales, notamment pour les activités de vente et de marketing, le développement de produits et les dépenses d'investissement

** Deux des quatre courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et deux à "conserver"; PT médian de 36 $ - données compilées par LSEG ** A la dernière clôture, les actions d'AMBQ ont augmenté de 37,6 % depuis leurs débuts en juillet