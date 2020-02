Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amber Capital détient 10,56% du capital de Lagardère-AMF Reuters • 12/02/2020 à 10:32









12 février (Reuters) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce: * QU'AMBER CAPITAL A FRANCHI EN HAUSSE LE SEUIL DE 10% DU CAPITAL DE LAGARDÈRE * QU'AMBER CAPITAL DÉTIENT DÉSORMAIS 10,32% DU CAPITAL DE LAGARDÈRE * DANS UN 2E AVIS, L'AMF ANNONCE QU'AMBER CAPITAL DÉTENAIT AU 6 FÉVRIER 10,58% DE LAGARDÈRE Pour plus de détails, cliquez sur LAGA.PA (Reporting By Myriam Rivet)

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +0.82%