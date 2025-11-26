 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 080,24
+0,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ambarella chute après que son directeur financier a annoncé une baisse séquentielle de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions du concepteur de puces Ambarella

AMBA.O chutent de 6,6 % à 84,95 $ en pré-commercialisation après que le directeur financier ait annoncé une baisse séquentielle du chiffre d'affaires du 4ème trimestre

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre devrait se situer entre 97 et 103 millions de dollars, en baisse séquentielle

** "En séquentiel, en raison de la saisonnalité, nous prévoyons une baisse moyenne à élevée à un chiffre dans nos activités automobiles et IoT", a déclaré le directeur financier John Young lors de la conférence téléphonique sur les résultats

** La perte nette de Co se réduit à 15,1 millions de dollars; la perte est due à des dépenses élevées en R&D malgré une forte croissance du chiffre d'affaires

** La société affiche un chiffre d'affaires de 108,45 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur aux prévisions de 104,12 millions de dollars; un bénéfice par action ajusté de 0,27 $, supérieur aux prévisions de 0,21 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 25,06 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMBARELLA
75,5850 USD NASDAQ -16,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank