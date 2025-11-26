Ambarella chute après que son directeur financier a annoncé une baisse séquentielle de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions du concepteur de puces Ambarella

AMBA.O chutent de 6,6 % à 84,95 $ en pré-commercialisation après que le directeur financier ait annoncé une baisse séquentielle du chiffre d'affaires du 4ème trimestre

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre devrait se situer entre 97 et 103 millions de dollars, en baisse séquentielle

** "En séquentiel, en raison de la saisonnalité, nous prévoyons une baisse moyenne à élevée à un chiffre dans nos activités automobiles et IoT", a déclaré le directeur financier John Young lors de la conférence téléphonique sur les résultats

** La perte nette de Co se réduit à 15,1 millions de dollars; la perte est due à des dépenses élevées en R&D malgré une forte croissance du chiffre d'affaires

** La société affiche un chiffre d'affaires de 108,45 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur aux prévisions de 104,12 millions de dollars; un bénéfice par action ajusté de 0,27 $, supérieur aux prévisions de 0,21 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 25,06 % depuis le début de l'année