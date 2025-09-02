 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ambani's Reliance prévoit de vendre des titres adossés à des actifs pour un montant de 2 milliards de dollars, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 20:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

Le groupe indien Reliance Industries

RELI.NS , dirigé par le milliardaire Mukesh Ambani, s'apprête à lever environ 180 milliards de roupies (2,06 milliards de dollars) par le biais de titres adossés à des actifs, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les titres seront émis par un trust et garantis par un ensemble de prêts liés aux divisions infrastructure et télécommunications du conglomérat, avec une période d'échéance de trois à cinq ans, selon le rapport.

Barclays Plc BARC.L organise la transaction, qui devrait être achevée à la mi-septembre, ajoute le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. Reliance n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau, tandis que Barclays s'est refusé à tout commentaire.

Reliance, qui exploite le plus grand complexe de raffinage du monde dans l'État occidental du Gujarat, est le premier acheteur indien de pétrole russe, un commerce qui a attiré l'attention de Washington à la suite des droits de douane imposés par les États-Unis sur certaines importations d'énergie russe.

(1 $ = 87,5060 roupies indiennes)

