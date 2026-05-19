Amazon Web Services s'allie à Aveva dans une collaboration stratégique

Amazon Web Services (AWS) annonce un accord de collaboration stratégique pluriannuel avec Aveva, filiale britannique de Schneider Electric spécialisée dans les logiciels industriels, afin d'accélérer la diffusion de l'intelligence industrielle dans le cloud.

Cet accord approfondit la relation existante entre les entreprises et établit un cadre pour le développement technologique conjoint, l'exécution du go-to-market et le soutien à la migration des clients dans le secteur industriel mondial.

Selon les termes de cet accord stratégique pluriannuel, Aveva étendra sa plateforme d'intelligence industrielle CONNECT sur AWS, dans le cadre de sa transition plus large vers une architecture multi-cloud.

En utilisant des services tels qu'Amazon Bedrock, Amazon Bedrock AgentCore et Amazon Elastic Compute Cloud, Aveva offrira des capacités SaaS publiques et privées à des clients industriels du monde entier, accélérant ainsi cette stratégie multi-cloud.

La collaboration comprend également la mise en ligne des produits Aveva sur AWS Marketplace, des programmes conjoints de migration de clients, ainsi qu'un engagement commun en matière de formation et de certification au sein des deux organisations.

L'accord, qui apporte le portefeuille de logiciels industriels d'Aveva à AWS, permettra ainsi aux clients "de concevoir, d'exploiter et d'optimiser des actifs industriels avec une plus grande efficacité, un coût réduit et des analyses alimentées par l'IA".