Amazon Web Services et Microsoft Azure font l'objet d'enquêtes de Bruxelles

(AOF) - La Commission européenne a annoncé l'ouverture de trois enquêtes de marché sur les services d'informatique en nuage au titre de la législation sur les marchés numériques. Deux études de marché évalueront si Amazon et Microsoft devraient être désignées comme contrôleurs d'accès pour leurs services d'informatique en nuage, Amazon Web Services et Microsoft Azure, dans le cadre du règlement sur les marchés numériques.

La troisième enquête sur le marché évaluera si le règlement sur les marchés numériques peut lutter efficacement contre les pratiques susceptibles de limiter la compétitivité et l'équité dans le secteur de l'informatique en nuage dans l'Union européenne.

Bruxelles entend conclure les enquêtes de marché sur Microsoft Azure et Amazon Web Services dans un délai de 12 mois. Celle sur l'application du règlement sur les marchés numériques aux marchés de l'informatique en nuage donnera lieu à la publication d'un rapport final dans un délai de 18 mois.