Amazon Web Services et Microsoft Azure font l'objet d'enquêtes de Bruxelles
information fournie par AOF 18/11/2025 à 14:37

(AOF) - La Commission européenne a annoncé l'ouverture de trois enquêtes de marché sur les services d'informatique en nuage au titre de la législation sur les marchés numériques. Deux études de marché évalueront si Amazon et Microsoft devraient être désignées comme contrôleurs d'accès pour leurs services d'informatique en nuage, Amazon Web Services et Microsoft Azure, dans le cadre du règlement sur les marchés numériques.

La troisième enquête sur le marché évaluera si le règlement sur les marchés numériques peut lutter efficacement contre les pratiques susceptibles de limiter la compétitivité et l'équité dans le secteur de l'informatique en nuage dans l'Union européenne.

Bruxelles entend conclure les enquêtes de marché sur Microsoft Azure et Amazon Web Services dans un délai de 12 mois. Celle sur l'application du règlement sur les marchés numériques aux marchés de l'informatique en nuage donnera lieu à la publication d'un rapport final dans un délai de 18 mois.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Fermer

