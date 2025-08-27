Amazon vise à déployer les services satellitaires de Kuiper au Viêt Nam

(Ajoute des détails)

Amazon vise à déployer ses services satellitaires Kuiper au Viêt Nam, a déclaré le ministère vietnamien de la science et de la technologie dans un communiqué.

Cette déclaration a été faite mardi en fin de journée à l'issue d'une réunion à Hanoï entre le vice-ministre Pham Duc Long et Gonzalo de Dios, responsable des licences mondiales et du projet Kuiper chez Amazon.

Le géant américain de la technologie s'est engagé à investir 570 millions de dollars d'ici 2030 pour construire des infrastructures, y compris jusqu'à six stations terrestres et la fabrication de terminaux dans la province septentrionale de Bac Ninh par le biais de partenariats locaux, a déclaré le ministère.

Amazon a également créé une entité vietnamienne, Amazon Kuiper Vietnam Co., Ltd, basée dans le centre d'affaires de Ho Chi Minh Ville, et a soumis une demande pour des services satellitaires en orbite basse.

L'initiative Kuiper d'Amazon vise à fournir des services internet à large bande par l'intermédiaire de satellites en orbite basse, en ciblant les zones mal desservies dans les régions éloignées et les îles, a déclaré le ministère.

La demande de programme pilote de l'entreprise vise à obtenir l'approbation d'un déploiement sur cinq ans pour desservir les consommateurs, les entreprises et les abonnés gouvernementaux.

La société concurrente Starlink a également reçu le feu vert du gouvernement pour mettre en œuvre un programme similaire au Viêt Nam au cours de la même période de cinq ans .

En avril, les 27 premiers satellites pour l'initiative Kuiper d'Amazon ont été lancés dans l'espace depuis la Floride, donnant le coup d'envoi au déploiement longtemps retardé d'un réseau internet depuis l'espace.

Amazon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau aux États-Unis.