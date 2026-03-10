Amazon vise 37 à 42 milliards de dollars pour son émission obligataire, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon.com AMZN.O vise entre 37 et 42 milliards de dollars pour sa dernière émission obligataire, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le dossier.

Le chiffre annoncé marquerait l'une des dernières émissions d'obligations d'entreprise, la société cherchant à financer ses dépenses pour le développement de son infrastructure d'intelligence artificielle.

La société propose des obligations libellées en dollars et en euros, selon Bloomberg News.

La société mère d'Amazon Web Services commercialise des obligations américaines de haute qualité en pas moins de 11 tranches, selon un dépôt réglementaire auprès de la SEC.

Amazon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'opération de la société est la dernière d'une série d'émissions obligataires massives par les géants du cloud, alors qu'ils se préparent à investir des centaines de milliards de dollars dans l'infrastructure d'IA.

L'appétit des investisseurs pour la dette d'entreprise de haute qualité est resté fort, les grands émetteurs technologiques attirant une attention significative de la part des investisseurs en quête de rendements relativement sûrs.

Les marchés obligataires ont été réceptifs aux émissions jumbo cette année, en particulier de la part des géants du cloud riches en liquidités qui cherchent à financer leurs ambitions à long terme en matière d'IA et d'infrastructure de cloud computing.

Selon les analystes, les profils de crédit solides de ces entreprises technologiques et leur rôle central dans le développement de l'IA ont contribué à soutenir la demande des investisseurs pour leur dette.

En février, Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a levé environ 32 milliards de dollars sur les marchés obligataires américains et européens de haute qualité, y compris une rare obligation à 100 ans , la première de l'industrie technologique depuis l'émission de Motorola MSI.N qui remonte à 1997, selon les données de LSEG.

Entre-temps, Oracle ORCL.N a déclaré le mois dernier qu'il prévoyait de lever 45 à 50 milliards de dollars en 2026 en utilisant une combinaison de dettes et de cessions d'actions pour construire une capacité supplémentaire pour son infrastructure cloud.

La dernière fois qu'Amazon a fait appel au marché , c'était en novembre, avec une émission obligataire libellée en dollars d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars, ce qui constituait sa première émission obligataire américaine en trois ans.