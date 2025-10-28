 Aller au contenu principal
Amazon va supprimer environ 14 000 postes de bureau dans le cadre de sa stratégie en matière d'IA
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformulation avec des détails sur les équipes concernées, les actions et le contexte) par Greg Bensinger et Deborah Mary Sophia

Amazon AMZN.O a annoncé mardi qu'il allait réduire ses effectifs mondiaux d'environ 14 000 personnes, avec d'autres réductions attendues l'année prochaine, dans le cadre d'un remaniement majeur motivé en partie par l'adoption de l'intelligence artificielle chez le géant de la technologie.

Le distributeur en ligne a commencé à licencier des employés dans plusieurs divisions dans le cadre d'un plan, rapporté pour la première fois lundi par Reuters, visant à supprimer jusqu'à 30 000 employés. Amazon s'efforce de compenser les embauches excessives effectuées pendant la période de pointe de la pandémie et de limiter les coûts.

Les licenciements donnent un premier aperçu des effets généraux que l'IA pourrait avoir sur la main-d'œuvre. Le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, a évoqué la possibilité de telles pertes en juin, en déclarant que l'utilisation accrue d'outils et d'agents d'IA entraînerait davantage de suppressions d'emplois dans les entreprises, notamment par l'automatisation des tâches routinières.

À la fin de l'année dernière, Amazon comptait environ 1,56 million d'employés à temps plein et à temps partiel. Son personnel d'entreprise comprend environ 350 000 employés.

Les travailleurs ont déclaré à Reuters qu'ils avaient appris la suppression de leur emploi par des lettres envoyées à leur adresse électronique personnelle tôt mardi matin.

"Vous n'êtes plus tenu d'effectuer des tâches pour le compte d'Amazon", peut-on lire dans l'e-mail de Beth Galetti, vice-présidente senior de People Experience and Technology, qui a été envoyé aux employés concernés et dont Reuters a pu prendre connaissance.

Elle a précisé que ces travailleurs auraient la possibilité de rencontrer un employé des ressources humaines par appel vidéo. "Malheureusement, votre rôle est éliminé et votre emploi prendra fin après une période de non-travail."

Amazon offrira à la plupart des travailleurs concernés 90 jours pour chercher un nouveau poste en interne et a déclaré que ses équipes de recrutement donneraient la priorité à ces candidats.

Les départements concernés par les suppressions d'emplois comprennent les appareils, la publicité, Prime Video, les ressources humaines et l'unité de cloud computing d'Amazon, Amazon Web Services (AWS), ont déclaré les employés à Reuters.

Il n'a pas été possible de connaître l'étendue complète des départements concernés et, lorsqu'elle a été contactée pour obtenir des éclaircissements, Amazon a redirigé Reuters vers l'article publié sur son site web.

Il n'a pas été possible de savoir immédiatement sur quelle période l'objectif de 30 000 suppressions d'emplois sera atteint, mais Galetti a déclaré dans la note qu'Amazon continuerait à embaucher dans certains domaines et à réduire les effectifs dans d'autres divisions d'ici à 2026.

Au cours des deux dernières années, l'entreprise a procédé à des suppressions d'emplois au coup par coup dans différentes divisions, notamment les livres, les appareils et son activité de podcast Wondery. Les licenciements effectués jusqu'à présent ont déjà permis aux équipes de travailler plus rapidement, a déclaré Galetti.

Les actions de la société basée à Seattle étaient en légère hausse dans les échanges de pré-marché. L'action a augmenté d'environ 3,5 % cette année, ce qui en fait le plus mauvais élève du groupe des "Magnificent 7", qui regroupe les grandes capitalisations technologiques.

EFFORTS EN MATIÈRE D'IA

La note de Galetti a réitéré la volonté du directeur général Jassy de réduire les niveaux de gestion et de s'appuyer davantage sur l'IA.

Les entreprises utilisent de plus en plus la technologie pour écrire le code de leurs logiciels et adoptent des agents d'IA pour automatiser les tâches routinières, car elles cherchent à réduire les coûts et à diminuer leur dépendance à l'égard du personnel.

"Cette génération d'IA est la technologie la plus transformatrice que nous ayons connue depuis l'internet, et elle permet aux entreprises d'innover beaucoup plus rapidement que jamais auparavant", a déclaré Galetti.

Amazon devrait dépenser environ 118 milliards de dollars en dépenses d'investissement pour l'année, dont une grande partie sera consacrée à la mise en place d'une infrastructure d'IA et d'informatique en nuage. L'entreprise publiera ses résultats du troisième trimestre jeudi.

Par ailleurs, le sénateur américain Bernie Sanders a demandé mardi au fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, de rendre compte de ce qu'il considère comme des centaines de milliers d'emplois potentiellement perdus en raison de l'automatisation. Sanders faisait référence à un article du New York Times publié au début du mois, selon lequel les dirigeants d'Amazon estiment que 500 000 emplois pourraient être supprimés à terme en remplaçant les magasiniers par des robots.

Deux sénateurs américains ont également demandé à Amazon d'expliquer pourquoi elle est le plus grand employeur national de travailleurs étrangers utilisant des visas H-1B tout en supprimant des emplois.

Valeurs associées

AMAZON.COM
226,9700 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

