Amazon va supprimer environ 14 000 postes d'entreprise dans le cadre de sa stratégie axée sur l'IA

Amazon AMZN.O a annoncé mardi qu'elle allait réduire ses effectifs d'environ 14 000 personnes, dans le cadre d'une restructuration majeure motivée en partie par l'adoption de l'intelligence artificielle, qui entraînera également d'autres réductions l'année prochaine.

Cela aidera l'entreprise à "réduire davantage la bureaucratie, à supprimer les couches et à déplacer les ressources pour s'assurer que nous investissons dans nos plus grands paris", selon une note envoyée aux employés plus tôt dans la journée et affichée sur le site Web de l'entreprise.

Reuters a rapporté pour la première fois lundi qu'Amazon prévoyait de supprimer jusqu'à 30 000 emplois dans l'entreprise à partir de mardi, afin de compenser les embauches excessives effectuées pendant la période de pointe de la pandémie.

Amazon comptait environ 1,56 million d'employés à temps plein et à temps partiel à la fin de l'année dernière. Son personnel d'entreprise compte environ 350 000 employés.

Au cours des deux dernières années, l'entreprise a procédé à des suppressions d'emplois au coup par coup dans différentes divisions, notamment les livres, les appareils et son activité de podcast Wondery.

Cela a déjà permis aux équipes d'avancer plus rapidement et l'entreprise continuera à gérer les embauches en "réduisant dans certains domaines et en embauchant dans d'autres" à l'approche de 2026, a déclaré Beth Galetti, première vice-présidente de People Experience and Technology, dans la note.

L'entreprise offrira également aux travailleurs les plus touchés 90 jours pour chercher un nouveau rôle en interne et a déclaré que ses équipes de recrutement donneraient la priorité à ces candidats.

EFFORTS EN MATIÈRE D'IA

La note réitère la volonté du directeur général Andy Jassy de réduire les niveaux de gestion et de s'appuyer davantage sur l'IA. Il avait déclaré en juin que l'adoption croissante d'outils d'IA génératifs réduirait l'effectif total du géant du commerce électronique au cours des prochaines années.

Amazon devrait dépenser environ 118 milliards de dollars en dépenses d'investissement pour l'année, dont une grande partie sera consacrée à la mise en place d'une infrastructure d'IA et d'informatique dématérialisée.

Les entreprises utilisent de plus en plus la technologie pour écrire le code de leurs logiciels et adoptent des agents d'IA pour automatiser les tâches routinières, car elles cherchent à réduire les coûts et à diminuer leur dépendance à l'égard du personnel.

"Cette génération d'IA est la technologie la plus transformatrice que nous ayons connue depuis l'internet, et elle permet aux entreprises d'innover beaucoup plus rapidement que jamais auparavant", a déclaré Beth Galetti.