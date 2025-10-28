Amazon va supprimer environ 14 000 emplois dans l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2-3)

Amazon AMZN.O a annoncé mardi qu'elle allait réduire ses effectifs d'environ 14 000 postes.

La société comptait environ 1,56 million d'employés à temps plein et à temps partiel à la fin de l'année dernière. Les effectifs de l'entreprise d'Amazon comprennent environ 350 000 employés.

Reuters a d'abord rapporté lundi qu'Amazon prévoyait de supprimer jusqu'à 30 000 emplois au sein de l'entreprise à partir de mardi, afin de réduire les dépenses et de compenser les embauches excessives effectuées pendant la période de pointe de la pandémie .