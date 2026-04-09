Amazon va stocker la nouvelle pilule amaigrissante de Lilly dans des kiosques aux États-Unis et proposer une livraison le jour même

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amina Niasse

Amazon.com AMZN.O a déclaré jeudi que son unité de pharmacie stockerait la nouvelle pilule amaigrissante d'Eli Lilly LLY.N dans des kiosques situés dans certaines cliniques de soins primaires de la société et offrirait la livraison du médicament le jour même.

Amazon Pharmacy a commencé à livrer des médicaments GLP-1 en 2021, mais ne stocke pas les versions injectables des médicaments dans les kiosques parce qu'elles doivent être réfrigérées.

Le fait de ne pas avoir besoin d'une chambre froide est "ce qui permet d'élargir l'accès et de les stocker en toute sécurité dans un kiosque pour les distribuer", a déclaré Tanvi Patel, vice-présidente d'Amazon Pharmacy, à propos des pilules.

Environ la moitié des clients aux États-Unis ont accès à la livraison le jour même, et l'entreprise a l'intention d'étendre ce service, a déclaré Mme Patel. Tous les clients reçoivent leurs médicaments dans un délai de quatre jours.

Amazon Pharmacy exécute les ordonnances délivrées par LillyDirect, la plateforme de pharmacie directe d'Eli Lilly, et stocke la pilule Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO dans ses kiosques depuis le mois de janvier.

Selon Mme Patel, Amazon bénéficie du fait d'être la pharmacie d'officine de Lilly en raison de l'orientation précoce du fabricant de médicaments basé à Indianapolis vers la vente directe au consommateur.

Lilly a déclaré la semaine dernière qu'elle commencerait à vendre sa pilule amaigrissante Foundayo , récemment approuvée, directement aux clients qui paient en espèces par l'intermédiaire de LillyDirect, au prix de 149 dollars par mois pour la dose la plus faible.

Les clients peuvent également accéder à la livraison le jour même d'Amazon par l'intermédiaire des partenaires prescripteurs de Lilly, tels que WeightWatchers WW.O , a déclaré Mme Patel.

La pilule Wegovy de Novo, dont la vente a débuté en janvier, est actuellement stockée dans cinq kiosques en Californie, où les clients peuvent retirer les médicaments dans les sites One Medical d'Amazon après un rendez-vous médical.

L'année dernière, Amazon a annoncé les kiosques pour la vente de médicaments largement utilisés tels que les antibiotiques, les médicaments pour la tension artérielle et les inhalateurs pour l'asthme, affirmant que cette option réduirait les obstacles à l'accès et limiterait les frais d'expédition.

Les patients qui ne sont pas membres de One Medical, l'entreprise de soins primaires et urgents d'Amazon, peuvent toujours prendre rendez-vous et utiliser les kiosques. L'abonnement d'un an à One Medical coûte 199 dollars.

Selon Mme Patel, lorsque les kiosques seront introduits en dehors de la Californie, leur emplacement pourra s'étendre à d'autres fournisseurs ou cliniques, si la réglementation de l'État l'autorise.

Amazon a investi plus de 4 milliards de dollars en 2025 dans le but de tripler ses options de livraison à l'échelle de l'entreprise cette année, en ciblant les petites villes et les zones rurales mal desservies. D'ici à la fin de 2026, l'accès à la livraison le jour même devrait atteindre 4 500 localités, a déclaré Mme Patel.