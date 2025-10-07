Amazon va ouvrir un nouveau centre de distribution à Beauvais, avec la création de 1.000 emplois en CDI

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Un nouveau centre de distribution Amazon verra le jour fin 2026 à Beauvais (Oise), représentant un investissement de plus de 200 millions d'euros et la création de 1.000 emplois en CDI, a annoncé mardi le géant américain.

Cet entrepôt destiné à la préparation des commandes "s’inscrit dans le plan de développement du réseau logistique d’Amazon, qui verra également en 2026 l’ouverture de deux autres centres de distribution à Illiers-Combray (Eure-et-Loir) et Colombier-Saugnieu (Rhône) et d’une agence de livraison à La Boisse (Ain)", a détaillé Amazon dans un communiqué.

Amazon dit employer aujourd'hui en France plus de 25.000 salariés en CDI et exploiter 8 centres de distribution, 26 agences de livraison et 4 centres de tri.

Dans les Hauts-de-France, région où s'implantera le futur centre de distribution d'Amazon à Beauvais, le groupe opère déjà 7 sites logistiques et "a investi plus de 5 milliards d'euros depuis 2010", affirme-t-il dans un communiqué.