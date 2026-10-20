Amazon va investir plus de 16 milliards d'euros en Allemagne l'année prochaine

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Amazon AMZN.O prévoit d’investir plus de 16 milliards d’euros (, soit environ 18 milliards de dollars), en Allemagne d’ici 2027, a annoncé mardi l’entreprise, afin de développer ses activités dans les domaines du cloud computing, de l’IA, de l’Internet par satellite et des médias.

Cet investissement constitue la dernière initiative en date du géant du commerce en ligne pour développer ses activités européennes, alors qu’il s’efforce de déployer son infrastructure cloud dans toute la région face à une demande en forte hausse pour les services d’IA et à une concurrence croissante entre les entreprises technologiques.

Cette enveloppe, annoncée lors du sommet « Invest in Germany » à Berlin, s'ajoute aux plus de 100 milliards d'euros qu'Amazon affirme avoir investis dans le pays depuis 2010.

Ce nouvel investissement comprend 4,8 milliards d’euros destinés à l’extension de la région cloud d’Amazon Web Services à Francfort et à l’infrastructure d’IA.

Il comprend également de nouveaux projets logistiques qui devraient créer plus de 3 000 emplois, le développement du réseau satellite à haut débit Amazon Leo, ainsi que de nouvelles productions Prime Video.

Amazon prévoit également d’ouvrir un deuxième laboratoire de recherche en robotique et en IA à Berlin.

L'engagement annoncé mardi fait suite à un investissement de 10 milliards d'euros annoncé en juin 2024 par pour étendre son infrastructure cloud et son réseau logistique en Allemagne, dont 8,8 milliards d'euros destinés aux centres de données d'AWS.

(1 dollar = 0,8911 euro)