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Amazon va investir plus de 16 milliards d'euros en Allemagne en 2027
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 11:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O a annoncé mardi son intention d'investir plus de 16 milliards d'euros (17,96 milliards de dollars) en Allemagne en 2027, ces dépenses visant à développer ses activités dans les domaines de l'emploi, de la technologie et des infrastructures.

(1 dollar = 0,8911 euro)

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