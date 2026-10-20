Amazon va investir plus de 16 milliards d'euros en Allemagne en 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Amazon AMZN.O a annoncé mardi son intention d'investir plus de 16 milliards d'euros (17,96 milliards de dollars) en Allemagne en 2027, ces dépenses visant à développer ses activités dans les domaines de l'emploi, de la technologie et des infrastructures.
(1 dollar = 0,8911 euro)
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