Amazon va investir plus 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030
information fournie par AOF 10/12/2025 à 11:46

(AOF) - Amazon a annoncé son intention d'investir plus de 35 milliards de dollars dans l'ensemble de ses activités en Inde d'ici 2030, "en mettant l'accent sur l'expansion commerciale et trois piliers stratégiques : la numérisation basée sur l'IA, la croissance des exportations et la création d'emplois".

"Microsoft s'engage à investir 17,5 milliards de dollars américains, notre plus gros investissement jamais réalisé en Asie, afin d'aider à mettre en place les infrastructures, les compétences et les capacités souveraines nécessaires à l'avenir de l'Inde, axé sur l'intelligence artificielle," a indiqué le directeur général, Satya Nadella, sur X.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

AMAZON.COM
227,9200 USD NASDAQ +0,45%
Signaler le commentaire

Fermer

