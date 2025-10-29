 Aller au contenu principal
Amazon va investir 5 milliards de dollars pour des centres de données IA en Corée du Sud, selon Séoul
information fournie par Boursorama avec AFP 29/10/2025 à 08:30

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le géant américain Amazon va investir cinq milliards de dollars en Corée du Sud à horizon 2031, notamment pour y construire des centres de données IA, a annoncé Séoul mercredi pour qui il s'agit du plus important investissement étranger.

Le chef d'Amazon Web Services (AWS) Matt "Garman a dévoilé des plans pour investir plus de cinq milliards de dollars (4,3 milliards d'euros) d'ici à 2031, notamment pour la construction de nouveaux centres de données IA dans les régions d'Incheon et de Gyeonggi", a indiqué la présidence sud-coréenne dans un communiqué.

M. Garman a formulé cette promesse lors d'une rencontre avec le chef de l'Etat Lee Jae Myung, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju.

Le précédent investissement le plus important en Corée du Sud provenait déjà d'Amazon. L'entreprise avait annoncé en juin quatre milliards de dollars (3,4 milliards d'euros) pour un autre centre, à Ulsan (sud-est).

"Notre gouvernement a fixé comme objectif de devenir l'un des trois acteurs majeurs de l'IA", a affirmé M. Lee à Matt Garman, se félicitant d'un projet devant permettre d'"encore accélérer le développement de l'écosystème" local dans ce secteur.

Deux des plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs sont sud-coréens, Samsung Electronics et SK Hynix, et produisent chacun des puces nécessaires au fonctionnement de l'IA et des centres de données dont l'industrie dépend.

IA: Intelligence artificielle

