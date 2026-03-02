Amazon va investir 21 milliards de dollars supplémentaires en Espagne pour les centres de données et l'IA

Amazon AMZN.O a déclaré lundi qu'il investirait 18 milliards d'euros supplémentaires (21 milliards de dollars) en Espagne pour développer ses centres de données et stimuler l'innovation en matière d'IA, ce qui porterait son investissement total dans le pays à 33,7 milliards d'euros.

Amazon a annoncé cet investissement après que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a rencontré David Zapolsky, directeur des affaires mondiales et juridiques d'Amazon, lors du Mobile World Congress à Barcelone.

Zapolsky a déclaré que l'investissement soutiendrait jusqu'à 30 000 emplois jusqu'en 2035.

"Avec cet investissement, nous faisons de l'Espagne l'épicentre de nos activités en Europe dans le domaine de l'IA", a-t-il déclaré.

L'année dernière, Amazon a annoncé que son unité d'informatique dématérialisée AWS investirait 15,7 milliards d'euros dans des centres de données dans la région espagnole d'Aragon (nord-est), ce qui soutiendrait la création d'une moyenne estimée de 17 500 emplois par an dans les entreprises locales jusqu'en 2033.

(1 dollar = 0,8519 euro)