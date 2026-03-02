 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amazon va investir 21 milliards de dollars supplémentaires en Espagne pour les centres de données et l'IA
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 13:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Change la date de référence à Barcelone, ajoute une citation dans les paragraphes 3-4, des détails sur les emplois, l'investissement précédent dans les paragraphes 5-6)

Amazon AMZN.O a déclaré lundi qu'il investirait 18 milliards d'euros supplémentaires (21 milliards de dollars) en Espagne pour développer ses centres de données et stimuler l'innovation en matière d'IA, ce qui porterait son investissement total dans le pays à 33,7 milliards d'euros.

Amazon a annoncé cet investissement après que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a rencontré David Zapolsky, directeur des affaires mondiales et juridiques d'Amazon, lors du Mobile World Congress à Barcelone.

Zapolsky a déclaré que l'investissement soutiendrait jusqu'à 30 000 emplois jusqu'en 2035.

"Avec cet investissement, nous faisons de l'Espagne l'épicentre de nos activités en Europe dans le domaine de l'IA", a-t-il déclaré.

L'année dernière, Amazon a annoncé que son unité d'informatique dématérialisée AWS investirait 15,7 milliards d'euros dans des centres de données dans la région espagnole d'Aragon (nord-est), ce qui soutiendrait la création d'une moyenne estimée de 17 500 emplois par an dans les entreprises locales jusqu'en 2033.

(1 dollar = 0,8519 euro)

Valeurs associées

AMAZON.COM
210,0000 USD NASDAQ +1,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank