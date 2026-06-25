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Amazon va investir 13 milliards de dollars supplémentaires dans le cloud et l'IA en Inde
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 10:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte, contexte dans les paragraphes 6 et 7)

Amazon AMZN.O a annoncé jeudi qu’elle allait investir 13 milliards de dollars supplémentaires d’ici 2030 en Inde afin de développer ses infrastructures d’intelligence artificielle et de cloud computing.

Ce nouvel investissement s'ajoute à son financement prévu de 35 milliards de dollars annoncé l'année dernière, portant ainsi à 48 milliards de dollars l'investissement total de l'entreprise de commerce en ligne dans le pays d'ici 2030.

Cette annonce fait suite à une rencontre entre Andy Jassy, directeur général d’Amazon, et le Premier ministre indien Narendra Modi, jeudi à New Delhi.

« J’ai indiqué que nous allions investir 48 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, dont plus de 21 milliards dans l’IA et les infrastructures cloud », a déclaré M. Jassy dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux X.

Cet investissement de 13 milliards de dollars servira à soutenir les infrastructures d’IA et de cloud computing dans les régions de Mumbai et d’Hyderabad, a précisé l’entreprise dans un communiqué.

Les grandes entreprises technologiques américaines ont investi des milliards de dollars en Inde, soulignant l’émergence du pays en tant que pôle stratégique pour la croissance du cloud, de l’IA et des technologies de pointe.

Microsoft MSFT.O s’est engagé à investir 17,5 milliards de dollars en Inde dans l’IA et les infrastructures cloud, tandis que Google GOOGL.O s’est engagé à investir 15 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour construire des centres de données dédiés à l’IA.

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